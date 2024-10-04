Анджелина Джоли вышла в свет со старшим сыном (фото)

Мэддокса усыновили из Камбоджи в 2002 году. Кроме него, Джоли стала мамой трех биологических и двух приемных детей.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли вышла в свет со своим 23-летним сыном Мэддоксом. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Брэда Питта прибыла в международный аэропорт Джона Кеннеди со своим старшим наследником.

Звезда фильма "Вечные" появилась на публике в черном пальто, которое на протяжении многих лет было одним из ее любимых предметов одежды. Оно было затянуто на талии встроенным поясом.

Голливудская знаменитость также надела блестящее черное платье, которое можно было увидеть под верхней одеждой.

Джоли добавила пару черных лодочек и темные солнцезащитные очки к своему осеннему ансамблю, а также коричневую кожаную сумочку, перекинутую через правую руку.

Актриса распустила длинные и светлые пряди с пробором посередине.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Мэддокс, который был усыновлен из детского дома в Камбодже в 2002 году, выбрал для выхода полностью черный ансамбль, который состоял из приталенных брюк, футболки, куртки на молнии и кроссовок.

Кроме Мэддокса, Джоли усыновила сына Пакса и дочь Захару. А Брэду Питту она родила дочь Шайло, близнецов Нокса и Вивьен.

Напомним, Анджелина Джоли вышла на прогулку с сыном Паксом.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Анджелины Джоли.