Анджеліна Джолі вийшла у світ зі старшим сином (фото)

Меддокса всиновили з Камбоджі у 2002 році. Окрім нього, Джолі стала мамою трьох біологічних та двох прийомних дітей.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі вийшла у світ зі своїм 23-річним сином Меддоксом. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта прибула до міжнародного аеропорту Джона Кеннеді зі своїм старшим спадкоємцем.

Зірка фільму "Вічні" зʼявилася на публіці в чорному пальті, яке протягом багатьох років було одним із її улюблених предметів одягу. Воно було затягнуте на талії вбудованим поясом.

Голлівудська знаменитість також одягла блискучу чорну сукню, яку можна було побачити під верхнім одягом.

Джолі додала пару чорних човників і темні сонцезахисні окуляри до свого осіннього ансамблю, а також коричневу шкіряну сумочку, перекинуту через праву руку.

Акторка розпустила довгі та світлі пасма з проділом посередині.

Анджеліна Джолі із сином Меддоксом

Меддокс, який був усиновлений із дитячого будинку в Камбоджі у 2002 році, обрав для виходу повністю чорний ансамбль, який складався з приталених штанів, футболки, куртки на блискавці та кросівок.

Окрім Меддокса, Джолі всиновила сина Пакса та доньку Захару. А Бреду Пітту вона народила доньку Шайло, близнюків Нокса та Вівʼєн.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку із сином Паксом.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Анджеліни Джолі.