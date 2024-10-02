Анджеліну Джолі запідозрили в новому романі (фото)

Ймовірний обранець голлівудської знаменитості вже знайомий з її дітьми. Також Акала підтримує бізнес Джолі.

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49-річну американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим на 9 років музикантом. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану та 40-річний репер Акала відвідали вечірку бренду Джолі Atelier Jolie.

Анджеліна Джолі організувала вечірку на честь свого бренду

Хоча разом дует не позував для фото, проте це вже не перша їхня спільна поява на публіці, що ще більше підігріло чутки про новий роман колишньої дружини Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі Фото: Atelier Jolie Акала Фото: Atelier Jolie

Акала — британський музикант, письменник та активіст (спражнє імʼя — Кінгслі Джеймс Маклін Дейлі).

Репер уже знайомий з доньками Енджі Захарою та Шайло. Це сталося на літературному фестивалі Calabash на Ямайці в травні 2023 року.

Через кілька місяців Анджеліна та Акала вечеряли разом у Мілані, Італія. За словами джерела, найбільше Джолі подобається в британцеві його ставлення до дітей.

"Їх об’єднує інтерес до активізму та спільна пристрасть до подорожей і відкриття різних культур. Давно вона не відчувала такого потягу", — говорило джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла у світ у стильному чорному пальті.

Також Фокус писав про появу Анджеліни Джолі з дітьми на червоній доріжці.