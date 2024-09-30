Анджеліна Джолі вивела на червону доріжку трьох дітей (фото)

Захара, Пакс та Меддокс приєдналися до зіркової мами на премʼєрі її нового фільму. Сини акторки навіть були залучені до зйомок картини.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з дітьми. Про це пише Daily Mail.

Троє спадкоємців приєдналися до Джолі на прем’єрі її нового фільму "Марія" під час 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Колишня дружина Бреда Пітта позувала на червоній доріжці Лінкольн-центру "Alice Tully Hall" поруч із 19-річною донькою Захарою, 23-річним сином Меддоксом і 20-річним Паксом.

Багатодітна мама вразила елегантною білою сукнею з плісированою спідницею, яку вона поєднала з чорними туфлями з відкритим носом. Світле волосся знаменитості було розпущене. Вона зробила ефектний макіяж з акцентом на губи та додала до вечірнього образу висячі діамантові сережки.

Тим часом Захара зʼявилася на публіці в шовковій білій сукні. Меддокс був у класичному чорному костюмі, а Пакс — у сірому та чорних окулярах.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

До мами та братів із сестрою не приєдналися Шайло, 18 років, і близнюки Вів’єн і Нокс, 16 років, яких Джолі виховує з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Поява Пакса на публіці сталася після ​​аварії на скутері, у яку він потрапив у липні 2024 року.

Сини Анджеліни Джолі працювали на зйомках фільму "Марія" режисера Пабло Ларраіна.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та її менша донька зробили однакові татуювання.

Також Фокус писав про трейлер фільму "Марія" з Анджеліною Джолі в головній ролі.