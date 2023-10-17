Сини Анджеліни Джолі зʼявилися з нею на знімальному майданчику "Марії" (фото)

22-річний Меддокс та 19-річний Пакс підтримали зіркову маму під час роботи.

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі взяла із собою на знімальний майданчик двох синів. Про це пише Just Jared.

Під час зйомок майбутнього біографічного фільму "Марія" до оскароносної акторки приєдналися її сини Меддокс, 22, і Пакс, 19, на Пелопоннесі, Греція.

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Анджеліна Джолі найняла 15-річну доньку на роботу

Колишня дружина Бреда Пітта була в сірому шовковому халаті, з макіяжем та зачіскою, коли її супроводжували два спадкоємці.

Джолі вперше помітили на знімальному майданчику минулого тижня, через рік після анонсу зйомок проєкту про грецьку оперну співачку Марію Каллас. Вона зіграє головну роль у майбутній картині, яка є третім біографічним фільмом для режисера Пабло Ларраіна.

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Анджеліна Джолі із синами

Раніше Пакс працював фотографом для фільму Анджеліни Джолі 2017 року "Спочатку вони вбили мого батька", а також працював у відділі режисера її майбутнього фільму "Без крові".

15-річна донька голівудської акторки Вівʼєн також нещодавно почала працювати її асистенткою в театрі.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Тим часом Меддокс був продюсером фільму "Спочатку вони вбили мого батька" та стажером під час зйомок фільму Джолі "Біля моря" 2015 року.

Нагадаємо, 19-річний спадкоємець Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зустрічається з 20-річною акторкою.

Також Фокус писав про перші кадри зі знімального майданчика фільму "Марія" з Анджеліною Джолі в головній ролі.