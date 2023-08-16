Анджеліна Джолі найняла 15-річну доньку на роботу

Вівʼєн захоплюється театром та наполегливо працює.

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі найняла свою 15-річну доньку Вівʼєн асистенткою. Про це пише Page Six.

Спадкоємиця Джолі та Бреда Пітта буде працювати на майбутній бродвейській виставі "Аутсайдери".

"Вів нагадує мені мою матір тим, що вона не зосереджена на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб бути підтримкою для інших творчих людей", — зізналася голівудська знаменитість, маючи на увазі свою матір Маршелін Бертран.

"Вона дуже вдумливо і серйозно ставиться до театру і наполегливо працює", — додала багатодітна мама.

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Джерело розповіло, що 15-річна Вів’єн "закохалася" у виставу, коли вона супроводжувала свою маму на світову прем’єру в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, на початку 2023.

"Анджеліна з дитинства водила свою дочку Вів’єн в театр. Анджеліна і Вів'єн зустрілися зі Сʼюзан Гінтон, яка була приблизно такого ж віку, як Вів’єн, коли вона писала роман", – пояснив інсайдер.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Крім того, джерело зазначило, що розмова з Гінтон надихнула акторку взяти на себе роль головного продюсера бродвейського шоу.

Інше джерело, близьке до Джолі, повідомило, що вона хоче, щоб мюзикл "відгукнувся серед молоді".

Анджеліна Джолі з донькою Вівʼєн Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Вів’єн та її брат-близнюк Нокс — молодші діти Джолі та її ексчоловіка Бреда Пітта. У колишньої пари також є 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс.

Вони разом виховували шістьох дітей, поки не розлучилися у 2016 році після 12 років спільного життя. І лише у 2023 остаточно закінчилися суди за спільне майно та дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі приїде в Угорщину восени 2023.

Також Фокус писав про історію кохання Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.