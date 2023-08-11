Анджеліна Джолі та Бред Пітт остаточно розлучилися: як усе починалося (фото)

Найдовше розлучення в історії Голлівуду офіційно завершене.

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48-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі та 59-річний Бред Пітт остаточно закінчили своє розлучення. Про це пише InTouch Weekly.

Колишнє зіркове подружжя погодилося врегулювати свій позов щодо маєтку Château Miraval у Франції.

Бред подав позов проти колишньої дружини після того, як був шокований, дізнавшись, що дочірня компанія Stoli Group, якою керує російський олігарх Юрій Шефлер, оголосила, що тепер вони є співвласниками Miraval.

Тим часом акторка у своїй заяві стверджувала, що це рішення було "чисто фінансовим". Вона розповіла, що Stoli заплатили на 13 мільйонів доларів більше, ніж пропонував Бред за Château Miraval.

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Маєток Анджеліни Джолі та Бреда Пітта у Франції Фото: Getty Images

Як усе починалося

Анджеліна Джолі і Бред Пітт закрутили роман на зйомках фільму 2005 року "Містер і місіс Сміт". У картині голлівудські зірки зіграли подружжя, яке приховувало одне від одного великі секрети.

Втім, у той час актор був одружений із зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Закохані були у шлюбі пʼять років, проте Пітт покинув Еністон та пішов до Джолі. Анджеліна заперечувала звʼязок з одруженим чоловіком і вони не коментували своїх стосунків до оголошення про першу вагітність Джолі у 2006 році.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт на премʼєрі "Містер і місіс Сміт" у 2005 році Фото: Getty Images

Упродовж їхніх стосунків зіркову пару називали "Бранджеліною" — злиття слів, яке придумали фанати та медіа.

Лише у квітні 2012 року вони оголосили про заручини і на той момент уже виховували шістьох дітей, троє з яких були біологічні.

Анджеліна народила від Бреда Пітта доньку Шайло у 2006, двійнят Нокса та Вівʼєн у 2008. Також акторка ще раніше всиновила хлопчика Меддокса, доньку Захару та сина Пакса.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

Перші фотографії Нокса і Вів'єн подружжя продало виданням People і Hello! за $14 мільйонів. Це були найдорожчі знімки знаменитостей в історії. А весь прибуток пожертвували фонду Джолі-Пітта.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт з дітьми Фото: Getty Images

Джолі і Пітт одружилися 23 серпня 2014 року в їхньому маєтку на півдні Франції. Після цього голлівудська акторка взяла собі прізвище "Джолі-Пітт".

Втім, у 2016 році на борту приватного літака стався інцидент, під час якого, за словами Джолі, її на той момент чоловік перебрав з алкоголем та проявив агресію до неї та дітей.

Пара розійшлася у вересні того ж року після двох років шлюбу. У своїй заяві про розлучення багатодітна мама просила опіку над їхніми шістьма дітьми.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

11 листопада 2018 року між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом була затверджена нова угода про опіку. А 12 квітня 2019 року шлюб розірвали за рішенням суду. Втім, судитися пара не перестала. Вони вирішували долю як спільних дітей, так і спільного бізнесу у Франції. Адже окрім самого маєтку, у Європі вони мали прибуткову виноробню, яку ніяк не могли поділити аж до серпня 2023.

Наразі Бред Пітт зустрічається з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Пара разом уже близько року. Проте про особисте життя Анджеліни Джолі відомо мало. Їй приписували роман з 26-річним актором Полом Мескалем. Згодом зірку помітили за обідом з мільярдером, але виявилося, що він одружений з українкою.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили, що робити зі спільним бізнесом у Франції.

Також Фокус писав про всі татуювання Бреда Пітта.