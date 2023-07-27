Анджеліна Джолі та Бред Пітт досягли угоди щодо спільного бізнесу

Колишнє голлівудське подружжя тривалий час вирішує долю виноробні у Франції.

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Бред Пітт та Анджеліна Джолі нарешті врегулювали суперечку щодо спільного бізнесу. Про це пише Daily Mail.

І 59-річний американський актор, і 48-річна акторка погодилися на посередництво, яке могло б вирішити їхні проблеми.

Документи, подані минулого тижня у суперечці щодо виноградників у Франції, показують, що обидві зірки погодилися на посередництво як альтернативний метод вирішення суперечки щодо Chateau Miraval, а не на передачу справи в суд.

Анджеліна Джолі також заявила, що готова взяти участь у мировій конференції. А Бред Пітт призначив "тимчасового адміністратора" Chateau Miraval, щоб вирішити війну між ним і росіянами, яким Джолі таємно продала свою частку бізнесу.

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

Як повідомляється, голлівудський актор побачить, що незалежна особа прийде, щоб оцінити виноробню та те, як вона управляється, і це з часом сприятиме переговорам між Піттом та інвестиційною компанією, яку його колишня дружина продала росіянину Юрію Шефлеру.

Французьке джерело підтверджує цей крок, кажучи: "З огляду на суперечку між Nouvel LLC (підконтрольна керівнику Stoli Юрію Шефлеру) і Mondo Bongo LLC (підконтрольна Бреду Пітту), Chateau Miraval та її директор запросили та отримали призначення тимчасового адміністратора Комерційним судом Драгіньяна (Франція), щоб дати можливість компанії та її директору продовжувати розвивати бізнес і її важливе партнерство з родиною Перрен, доки такий спір не буде вирішено, в інтересах Château Miraval, його директорів, співробітників, партнерів і дочірніх компаній".

Маєток Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Фото: Getty Images

Зазначимо, що Пітт і Джолі придбали Chateau Miraval, маєток на півдні Франції, у 2008 році.

Нагадаємо, Бред Пітт планує перебратися в англійське село.

Також Фокус писав про незаконні дії Бреда Пітта щодо їхнього з Джолі бізнесу.