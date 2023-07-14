"Бред Пітт — хуліган": розкрито нові деталі скандального голлівудського розлучення

Анджеліна Джолі та Бред Пітт продовжують судитися за опіку над дітьми та спільні бізнеси.

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Розкрито нові деталі скандального розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Про це пише Daily Mail.

59-річний голлівудський актор описаний у судовій справі, яку отримало видання, як "хуліган", який поводився емоційно, ірраціонально та "зрештою незаконно" щодо виноградника, де він і Анджеліна Джолі одружилися.

Повідомляється, що Пітт провів тривалу кампанію, щоб перешкодити своїй ексдружині та її колишній інвестиційній компанії Nouvel отримати прибуток і впливати на управління їхнім винним бізнесом у Франції.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Nouvel була заснована Анджеліною Джолі, але продана дочірній компанії Stoli Group у жовтні 2021 року.

Адвокати Nouvel кажуть, що акторці довелося продати бізнес, тому що після "пʼяної" сварки в приватному літаку, яка поклала край їхньому шлюбу у 2016 році, їй було "незручно" займатися продажем алкоголю.

У заяві стверджується, що їхні шестеро дітей були настільки травмовані тим інцидентом у літаку, що вони не змогли повернутися до Шато Міраваль.

За словами юристів Nouvel, ризик шкоди бренду походить від заплямованого іміджу самого Бреда Пітта. Актора просять "подивитися в дзеркало".

Бред Пітт Фото: Getty Images

Пітта звинувачують у тому, що він використовував угоду з Джолі щодо активів як "важель впливу", пропонуючи їй умови "отруйної таблетки" після того, як вона подала заяву про домашнє насильство під час їхньої битви за опіку над дітьми.

У заяві також зазначено, що компанія Chateau Miraval не виплатила 40 мільйонів доларів позик і що Джолі намагалася продати її, щоб "досягти ліквідності".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі публічно висміяла Бреда Пітта.

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