"Брэд Питт — хулиган": раскрыты новые детали скандального голливудского развода

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судиться за опеку над детьми и совместные бизнесы.

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Раскрыты новые детали скандального развода Анджелины Джоли и Брэда Питта. Об этом пишет Daily Mail.

59-летний голливудский актер описан в судебном деле, которое получило издание, как "хулиган", который вел себя эмоционально, иррационально и "в конце концов незаконно" в отношении виноградника, где он и Анджелина Джоли поженились.

Сообщается, что Питт провел длительную кампанию, чтобы помешать своей экс-супруге и ее бывшей инвестиционной компании Nouvel получить прибыль и влиять на управление их винным бизнесом во Франции.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Nouvel была основана Анджелиной Джоли, но продана дочерней компании Stoli Group в октябре 2021 года.

Адвокаты Nouvel говорят, что актрисе пришлось продать бизнес, потому что после "пьяной" ссоры в частном самолете, которая положила конец их браку в 2016 году, ей было "неудобно" заниматься продажей алкоголя.

В заявлении утверждается, что их шестеро детей были настолько травмированы тем инцидентом в самолете, что они не смогли вернуться в Шато Мираваль.

По словам юристов Nouvel, риск ущерба бренду исходит от запятнанного имиджа самого Брэда Питта. Актера просят "посмотреть в зеркало".

Брэд Питт Фото: Getty Images

Питта обвиняют в том, что он использовал сделку с Джоли по активам как "рычаг влияния", предлагая ей условия "ядовитой таблетки" после того, как она подала заявление о домашнем насилии во время их битвы за опеку над детьми.

В заявлении также указано, что компания Chateau Miraval не выплатила 40 миллионов долларов займов и что Джоли пыталась продать ее, чтобы "достичь ликвидности".

Напомним, Анджелина Джоли публично высмеяла Брэда Питта.

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