Никакого сходства: кто заменил Питта и Джоли в новом "Мистер и миссис Смит" (видео)

Известно, что римейк культового боевика выйдет в формате сериала, а главную роль в нем исполнят Дональд Гловер и Майя Эрскин.

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Комедийный боевик "Мистер и миссис Смит" режиссера Дуга Лаймана, который вышел еще в 2005 году с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в главных ролях, стал настолько успешным, что просто был обречен на продолжение или какую-нибудь интерпретацию. И вот, спустя 18 лет, представлен римейк культовой картины с Дональдом Гловером и Майей Эрскин в главных ролях, релиз которой состоится в ноябре на Prime Video, пишет портал Vibe.

"Джон и Джейн Смит вступают в новую фазу своего брака после того, как согласились работать шпионами в таинственном агентстве" – говорится в синопсисе сериала.

В тизере пара едет на лифте, сидит в кафе, убегает от потенциальной угрозы, заряжает оружие и шутит о своем новоиспеченном браке. Слышно, как мистер Смит спрашивает миссис Смит, "убивала ли она когда-либо кого-то", на что последняя спрашивает: "Я так выгляжу?"

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Видео заканчивается тем, что Дональд шутит о неблагополучных отношениях, саркастически говоря: "Этот брак начинается великолепно".

Изначально главную женскую роль в проекте должна была сыграть британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, однако сейчас стало известно, что роль получила Эрскин, а ее предшественница покинула съемки.

"Я работала над этим шоу в течение шести месяцев полностью в сердце и разуме и действительно заботилась о нем — до сих пор беспокоюсь об этом. И я знаю, что это будет блестяще. Но иногда важно знать, когда уйти с вечеринки. Вы же не хотите мешать видению. Творческое сотрудничество похоже на брак, и некоторые браки не складываются", – объяснила актриса свое решение.

Оригинальный фильм 2005 года собрал в прокате 487 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов долларов и до сих пор считается одной из лучших шпионских комедий Голливуда. Он же положил начало отношениям актеров, сыгравших главные роли. Брэд даже расстался со своей женой Дженнифер Энистон после совместной работы с Джоли.

Ранее Фокус писал, что недавно Анджелина Джоли публично высмеяла своего экс-мужа. Несмотря, что они с 2016 года не вместе, разборки бывших супругов продолжаются до сих пор, и сценаристам более чем достаточно материала для новых кинохитов.