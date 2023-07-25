Бред Пітт зібрався переїжджати в англійське село слідом за Джорджем Клуні та Раяном Рейнольдсом

Американські мегазірки, схоже, втомилися від Голлівудських пагорбів і тепер воліють жити в англійській глибинці.

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У голлівудських суперзірок просто зараз роман із Великою Британією, вони перебралися із сонячної Каліфорнії в набагато дощовішу країну. Серед тих, хто переїхав: Том Круз, Раян Рейнольдс, і скоро, схоже, до них приєднається Бред Пітт. Про це пише Daily Mail.

Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що Бред Пітт закохався у Велику Британію. Він відвідав перегони Сільверстоун, був помічений на трибунах Вімблдону, і не виключено, що вже підшукує собі затишний будиночок у селі.

Бред Пітт і Гай Річі на Вімблдоні Фото: Getty Images

Коли Бред і його колишня дружина Анджеліна Джолі провели літо у Великій Британії у 2012 році, вони заприсяглися зробити її своєю другою домівкою, і відтоді він любить Англію.

У хороших друзів Бреда Тома Круза, Джорджа Клуні, Джонні Деппа і Раяна Рейнольдса була така ж ідея, і вони або вже охазяйнувались будинками в Англії, або підшукують відповідний.

Поки Бред Пітт знімався в новому фільмі про гонщиків, робоча назва якого звучить, як "Апекс", він оселився в ексклюзивному фермерському будинку в Сохо недалеко від села Грейт-Тью в Оксфордширі.

Раніше цю ж ферму знімали Том Круз і британський актор Саймон Пегг.

Джерела, близькі до Бреда, якому в грудні виповниться 60 років, також кажуть, що він закохався в традиційний британський паб у ринковому містечку Лейтон-Баззард, Бедфордшир, де знімалися сцени для його фільму.

Він подовгу сидів в ідилічному готелі Globe Inn на березі каналу Гранд Юніон разом зі своїми колегами по фільму та іншими співробітниками.

Традиційне меню включає креветки з креветками і чіпсами за 11,99 фунтів стерлінгів, а також ковбасу і пюре за 11,89 фунтів стерлінгів.

Цей готель розташований за 25 миль від Сільверстоуна, де Пітт був помічений на зйомках. А також він неподалік від знаменитої кіностудії в Ейлсбері, Бакінгемшир, де, серед інших, знімаються проєкти для Apple TV.

"Бред любить традиційні англійські речі, зокрема справді хороший паб. Він був закритий на тиждень через зйомки, але Бреду там дуже подобалося, тому він залишався після зйомок і насолоджувався напоями", — розповідав інсайдер.

Він також регулярно відвідував свого близького друга Джорджа Клуні в його будинку на березі річки вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів у Соннінгу, Беркшир, який він ділить із дружиною Амаль.

Як і попередні відвідувачі будинку актора, включно з герцогом і герцогинею Сассекськими та Обамою, Пітт залишився на ніч після відвідування місцевих пабів.

Бред також регулярно літав на приватному гелікоптері через Ла-Манш до Франції, щоб відвідати свій виноградник Chateau Miraval у Провансі, який він купив з Анджеліною в щасливіші часи приблизно за 25 мільйонів фунтів стерлінгів 2008 року.

Том Круз

Ще один любитель Великої Британії — це Том Круз. Він завжди говорив, що захоплюється королевою Єлизаветою і йому подобається все англійське.

Том Круз Фото: Getty Images

61-річний Том тепер вважає себе "почесним британцем і закохався у все, що є у Великій Британії", повідомило ЗМІ торік джерело, яке працювало з Крузом.

Він класно відсвяткував своє 60-річчя на фермі Сохо в Котсуолдсі з найближчими своїми друзями: Девідом Бекхемом, Гордоном Рамзі та Джеймсом Корденом.

Також він дружить із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Том Круз живе в пентхаусі з шістьма спальнями в Найтсбріджі з видом на Гайд-парк, де в бейсболці, насунутій на очі, він насолоджується ранніми ранковими пробіжками зі своїм тренером.

"Його ніколи не впізнають. І він щасливий, що може бути самим собою і зберігати інкогніто", — говорить джерело, близьке до актора.

У Лондоні він воліє ходити пішки або їздити інкогніто в чорному лондонському таксі. А ще він часто використовує свій вертоліт, якщо йому потрібно вирушити кудись якомога далі. За словами джерел, Круз використовує свій чорний матово-чорний вертоліт Eurocopter AS50 "як інші люди використовують автомобіль".

Любов Круза до Британії зрозуміла. Його предки родом із Девона.

Джордж Клуні

62-річний Джордж Клуні та його дружина Амаль Клуні придбали особняк у Соннінгу, Беркшир, за 12 мільйонів фунтів стерлінгів ще 2016 року.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

Вони почали інтенсивний ремонт, який тривав 18 місяців, перш ніж в'їхати. Їхніми сусідами виявилися Кейт Вінслет і Едді Редмейн.

Подейкують, що в будинку подружжя Клуні є 12-місний домашній кінотеатр, тенісний корт і басейн.

А Джордж у захваті, бо поруч є ідеальний паб і театр, куди вони часто навідуються.

"По сусідству є театр "Мілл". Буквально, ми відчиняємо двері і йдемо провулком, і ми в театрі. Нам дійсно весело", — розповідав Клуні в інтерв'ю.

Джонні Депп

Нещодавно Джонні Депп несподівано відвідав місце народження поета Ділана Томаса.

Джонні Депп Фото: Getty

За минулі роки актор "Піратів Карибського моря" накопичив вражаючу кількість будинків по всьому світу, зокрема острів у Карибському морі та французький маєток.

Але 60-річний Джонні нещодавно зізнався, що віддає перевагу спокійному життю в Сомерсеті, де він мешкає в маєтку площею 850 акрів з особняком 19-го століття.

У 2014 році він витратив близько 15,8 мільйона доларів на маєток у стилі абатства Даунтон із 12 спальнями, вісьмома ванними і величезним парком.

Раян Рейнольдс

Раян Рейнольдс, як кажуть, купує будинок за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів у химерному селі Марфорд у Клуїді на кордоні Уельсу та Англії.

Раян Рейнольдс Фото: Aviation American Gin

У Марфорді всього два паби, один кооператив і всього 2500 жителів.

Будинок — за повідомленнями, "найшикарніший на вулиці" — розташований лише за п'ять миль на північний схід від Рексхема, де 46-річний Роб Макелхенні, його колега з кінематографа, керує міським футбольним клубом.

Англійська резиденція Рейнольдса дуже відрізняється від його розкішного нью-йоркського будинку вартістю 4,3 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше гітарист Queen Браян Мей подарував собі розкішний замок на 76-річчя. Його будинок у лондонському Кенсингтоні затопило стічними водами під час зливи, тож Мей вирішив обзавестися заміською резиденцією.