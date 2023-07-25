Брэд Питт собрался переезжать в английскую деревню вслед за Джорджем Клуни и Райаном Рейнольдсом

Американские мегазвезды, похоже, устали от Голливудских холмов и теперь предпочитают жить в английской глубинке.

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У голливудских суперзвезд прямо сейчас роман с Великобританией, они перебрались из солнечной Калифорнии в гораздо более дождливую страну. Среди тех, кто переехал: Том Круз, Райан Рейнольдс, и скоро, похоже, к ним присоединится Брэд Питт. Об этом пишет Daily Mail.

Недавно появились сообщения о том, что Брэд Питт влюбился в Великобританию. Он посетил гонки Сильверстоун, был замечен на трибунах Уимблдона, и не исключено, что уже подыскивает себе уютный домик в деревне.

Брэд Питт и Гай Ричи на Уимблдоне Фото: Getty Images

Когда Брэд и его бывшая жена Анджелина Джоли провели лето в Великобритании в 2012 году, они поклялись сделать ее своим вторым домом, и с тех пор он любит Англию.

У хороших друзей Брэда Тома Круза, Джорджа Клуни, Джонни Деппа и Райана Рейнольдса была такая же идея, и они или уже обзавелись домами в Англии, или подыскивают подходящий.

Пока Брэд Питт снимался в новом фильме про гонщиков, рабочее название которого звучит, как "Апекс", он поселился в эксклюзивном фермерском доме в Сохо недалеко от деревни Грейт-Тью в Оксфордшире.

Ранее эту же ферму снимали Том Круз и британский актер Саймон Пегг.

Источники, близкие к Брэду, которому в декабре исполнится 60 лет, также говорят, что он влюбился в традиционный британский паб в рыночном городке Лейтон-Баззард, Бедфордшир, где снимались сцены для его фильма.

Он подолгу сидел в идиллической гостинице Globe Inn на берегу канала Гранд Юнион вместе со своими коллегами по фильму и другими сотрудниками.

Традиционное меню включает креветки с креветками и чипсами за 11,99 фунтов стерлингов, а также колбасу и пюре за 11,89 фунтов стерлингов.

Эта гостиница находится в 25 милях от Сильверстоуна, где Питт был замечен на съемках. А также она неподалеку от знаменитой киностудии в Эйлсбери, Бакингемшир, где, среди прочих, снимаются проекты для Apple TV.

"Брэд любит традиционные английские вещи, в том числе действительно хороший паб. Он был закрыт на неделю из-за съемок, но Брэду там очень нравилось, поэтому он оставался после съемок и наслаждался напитками", — рассказывал инсайдер.

Он также регулярно навещал своего близкого друга Джорджа Клуни в его доме на берегу реки стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов в Соннинге, Беркшир, который он делит с женой Амаль.

Как и предыдущие посетители дома актера, включая герцога и герцогиню Сассекских и Обаму, Питт остался на ночь после посещения местных пабов.

Брэд также регулярно летал на частном вертолете через Ла-Манш во Францию, чтобы посетить свой виноградник Chateau Miraval в Провансе, который он купил с Анджелиной в более счастливые времена примерно за 25 миллионов фунтов стерлингов в 2008 году.

Том Круз

Еще один любитель Великобритании – это Том Круз. Он всегда говорил, что восхищается королевой Елизаветой и ему нравится все английское.

Том Круз Фото: Getty Images

61-летний Том теперь считает себя "почетным британцем и влюбился во все, что есть в Великобритании", сообщил СМИ в прошлом году источник, работавший с Крузом.

Он классно отпраздновал свое 60-летие на ферме Сохо в Котсуолдсе с самыми близкими своими друзьями: Дэвидом Бекхэмом, Гордоном Рамзи и Джеймсом Корденом.

Также он дружит с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Том Круз живет в пентхаусе с шестью спальнями в Найтсбридже с видом на Гайд-парк, где в бейсболке, надвинутой на глаза, он наслаждается ранними утренними пробежками со своим тренером.

"Его никогда не узнают. И он счастлив, что может быть самим собой и сохранять инкогнито", — говорит источник, близкий к актеру.

В Лондоне он предпочитает ходить пешком или ездить инкогнито в черном лондонском такси. А еще он часто использует свой вертолет, если ему нужно отправиться куда-то подальше. По словам источников, Круз использует свой черный матово-черный вертолет Eurocopter AS50 "как другие люди используют автомобиль".

Любовь Круза к Британии объяснима. Его предки родом из Девона.

Джордж Клуни

62-летний Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни приобрели особняк в Соннинге, Беркшир, за 12 миллионов фунтов стерлингов еще в 2016 году.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Они начали интенсивный ремонт, который длился 18 месяцев, прежде чем въехать. Их соседями оказались Кейт Уинслет и Эдди Редмэйн.

Говорят, что в доме четы Клуни есть 12-местный домашний кинотеатр, теннисный корт и бассейн.

А Джордж в восторге, потому что рядом есть идеальный паб и театр, куда они часто наведываются.

"По соседству есть театр "Милл". Буквально, мы открываем дверь и идем по переулку, и мы в театре. Нам действительно весело", — рассказывал Клуни в интервью.

Джонни Депп

Недавно Джонни Депп неожиданно посетил место рождения поэта Дилана Томаса.

Джонни Депп Фото: Getty

За прошедшие годы актер "Пиратов Карибского моря" накопил впечатляющее количество домов по всему миру, в том числе остров в Карибском море и французское поместье.

Но 60-летний Джонни недавно признался, что предпочитает спокойную жизнь в Сомерсете, где он проживает в поместье площадью 850 акров с особняком 19-го века.

В 2014 году он потратил около 15,8 миллиона долларов на поместье в стиле аббатства Даунтон с 12 спальнями, восемью ванными и огромным парком.

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс, как говорят, покупает дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в причудливой деревне Марфорд в Клуиде на границе Уэльса и Англии.

Райан Рейнольдс Фото: Aviation American Gin

В Марфорде всего два паба, один кооператив и всего 2500 жителей.

Дом — по сообщениям, "самый шикарный на улице" — находится всего в пяти милях к северо-востоку от Рексхэма, где 46-летний Роб МакЭлхенни, его коллега по кинематографу, управляет городским футбольным клубом.

Английская резиденция Рейнольдса очень отличается от его роскошного нью-йоркского дома стоимостью 4,3 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, ранее гитарист Queen Брайан Мэй подарил себе роскошный замок на 76-летие. Его дом в лондонском Кенсингтоне затопило сточными водами во время ливня, так что Мэй решил обзавестись загородной резиденцией.