Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно развелись: как все начиналось (фото)

Самый долгий развод в истории Голливуда официально завершен.

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48-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли и 59-летний Брэд Питт окончательно закончили свой развод. Об этом пишет InTouch Weekly.

Бывшие звездные супруги согласились урегулировать свой иск относительно поместья Château Miraval во Франции.

Брэд подал иск против бывшей жены после того, как был шокирован, узнав, что дочерняя компания Stoli Group, которой руководит российский олигарх Юрий Шефлер, объявила, что теперь они являются совладельцами Miraval.

Между тем актриса в своем заявлении утверждала, что это решение было "чисто финансовым". Она рассказала, что Stoli заплатили на 13 миллионов долларов больше, чем предлагал Брэд за Château Miraval.

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Имение Анджелины Джоли и Брэда Питта во Франции Фото: Getty Images

Как все начиналось

Анджелина Джоли и Брэд Питт закрутили роман на съемках фильма 2005 года "Мистер и миссис Смит". В картине голливудские звезды сыграли супругов, которые скрывали друг от друга большие секреты.

Впрочем, в то время актер был женат на звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Влюбленные были в браке пять лет, однако Питт бросил Энистон и ушел к Джоли. Анджелина отрицала связь с женатым мужчиной и они не комментировали свои отношения до объявления о первой беременности Джоли в 2006 году.

Анджелина Джоли и Брэд Питт на премьере "Мистер и миссис Смит" в 2005 году Фото: Getty Images

На протяжении их отношений звездную пару называли "Бранджелиной" — слияние слов, которое придумали фанаты и медиа.

Только в апреле 2012 года они объявили о помолвке и на тот момент уже воспитывали шестерых детей, трое из которых были биологическими.

Анджелина родила от Брэда Питта дочь Шайло в 2006, двойняшек Нокса и Вивьен в 2008. Также актриса еще раньше усыновила мальчика Мэддокса, дочь Захару и сына Пакса.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Первые фотографии Нокса и Вивьен супруги продали изданиям People и Hello! за $14 миллионов. Это были самые дорогие снимки знаменитостей в истории. А всю прибыль пожертвовали фонду Джоли-Питта.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Фото: Getty Images

Джоли и Питт поженились 23 августа 2014 года в их поместье на юге Франции. После этого голливудская актриса взяла себе фамилию "Джоли-Питт".

Впрочем, в 2016 году на борту частного самолета произошел инцидент, во время которого, по словам Джоли, ее на тот момент муж перебрал с алкоголем и проявил агрессию к ней и детям.

Пара разошлась в сентябре того же года после двух лет брака. В своем заявлении о разводе многодетная мама просила опеку над их шестью детьми.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

11 ноября 2018 года между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом было утверждено новое соглашение об опеке. А 12 апреля 2019 года брак расторгли по решению суда. Впрочем, судиться пара не перестала. Они решали судьбу как общих детей, так и совместного бизнеса во Франции. Ведь кроме самого имения, в Европе они имели прибыльную винодельню, которую никак не могли поделить вплоть до августа 2023 года.

Сейчас Брэд Питт встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара вместе уже около года. Однако о личной жизни Анджелины Джоли известно мало. Ей приписывали роман с 26-летним актером Полом Мескалем. Впоследствии звезду заметили за обедом с миллиардером, но оказалось, что он женат на украинке.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт решили, что делать с совместным бизнесом во Франции.

Также Фокус писал обо всех татуировках Брэда Питта.