Миллиардер, с которым обедала Анджелина Джоли, женат на украинке (фото)

Избранницей Дэвида Майера де Ротшильда стала украинская актриса Карина Дейко.

Related video

Британский миллиардер и эколог Дэвид Майер де Ротшильд, с которым недавно ходила на свидание Анджелина Джоли, женат на украинке. Об этом сообщает Page Six.

Избранницей борца за охрану окружающей среды оказалась украинская актриса Карина Дейко, отказавшаяся от комментариев изданию.

Как известно, пара живет в разветвленном богемном комплексе на Венис-Бич. Они редко выходят вместе на публику и дают комментарии о своей личной жизни, поэтому о супругах известно мало подробностей.

Неделей ранее де Ротшильда заметили во время трехчасового обеда в знаменитом заведении "Нобу" в Малибу, штат Калифорния, с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. 47-летняя звезда экрана вышла из ресторана в сопровождении улыбающегося 44-летнего миллиардера.

Дэвид Майер де Ротшильд и украинка Карина Дейко Фото: Getty Images

Источники подтвердили, что обед был деловой встречей, на которой присутствовала небольшая группа людей.

Анджелина Джоли и Дэвид Майер де Ротшильд

Актриса сохраняет свою личную жизнь в тишине после разрыва с Брэдом Питтом, ее третьим мужем, еще в 2016 году. Пара продолжает вести две судебные битвы: одну за своих детей, а другую за их французский замок и винодельню Miraval.

Напомним, Анджелину Джоли заметили во время обеда с известным миллиардером.

Также Фокус писал о запуске Анджелиной Джоли собственного бренда.