Мільярдер, з яким обідала Анджеліна Джолі, одружений з українкою (фото)

Обраницею Девіда Маєра де Ротшильда стала українська акторка Карина Дейко.

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Британський мільярдер та еколог Девід Маєр де Ротшильд, з яким нещодавно ходила на побачення Анджеліна Джолі, одружений з українкою. Про це повідомляє Page Six.

Обраницею борця за охорону навколишнього середовища виявилася українська акторка Карина Дейко, яка відмовилася від коментарів виданню.

Як відомо, пара живе в розгалуженому богемному комплексі на Веніс-Біч. Вони рідко виходять разом на публіку та дають коментарі щодо свого особистого життя, тому про подружжя відомо мало подробиць.

За тиждень до цього де Ротшильда помітили під час тригодинного обіду у знаменитому закладі "Нобу" в Малібу, штат Каліфорнія, з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі. 47-річна зірка екрану вийшла з ресторану в супроводі усміхненого 44-річного мільярдера.

Девід Маєр де Ротшильд та українка Карина Дейко Фото: Getty Images

Джерела підтвердили, що ланч у Nobu був діловою зустріччю, на якій була присутня невелика група людей.

Анджеліна Джолі та Девід Маєр де Ротшильд

Акторка зберігає своє особисте життя в тиші після розриву з Бредом Піттом, її третім чоловіком, ще у 2016 році. Пара продовжує вести дві судові битви: одну за своїх дітей, а іншу — за їхній французький замок і виноробню Miraval.

Нагадаємо, Анджеліну Джолі помітили під час обіду з відомим мільярдером.

Також Фокус писав про запуск Анджеліною Джолі власного бренду.