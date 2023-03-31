Буде розкішно. Анджеліна Джолі запускає свій бренд Atelier Jolie

Бренд акторки випускатиме все: від ювелірних виробів на замовлення до одягу від кутюр.

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Анджеліна Джолі, яка є відомою та найвисокооплачуванішою акторкою Голлівуду, вирішила зайнятися чимось новеньким і запустити свій власний бренд. Під маркою Atelier Jolie вона хоче випускати все, починаючи від ювелірних виробів до дорогого одягу. Але є проблема: бренд із такою назвою вже існує. Про це пише The Sun.

Анджеліна Джолі подала заявку на глобальну торговельну марку. Джерело повідомило: "Анджеліна працює над цим проєктом уже понад рік і сподівається, що товарний знак буде схвалено, і вона зможе рухатися вперед у своїй новій справі. Торговельна марка охоплює все, від ювелірних виробів на замовлення до одягу від кутюр і пошиття одягу".

Джерело відзначило, що Джолі є шанувальницею позачасової та "стійкої" моди, так що бренд приділятиме цьому особливу увагу. За його словами, неясно, коли буде запущено марку, але "колеса вже закрутилися".

Раніше Анджеліна Джолі говорила, що інвестує в якісні речі, а потім носить їх, доки вони не розваляться.

"У мене є улюблене пальто, черевики, пара улюблених сумок. Я нечасто купую щось нове", — говорила акторка, згадавши, що намагається прищепити любов до якості, а не кількості і своїм дітям.

Джолі обожнює речі, які не виходять із моди Фото: Фото: Gettyimages

Також Джолі хоче випускати постільну білизну, безсумнівно, дорогу й ексклюзивну.

Але хоч назва їй ідеально підходить, бренд із таким ім'ям уже є. Він належить одній нью-йоркській художниці Омнії Джолі Абду. Так що поки що неясно, як ця проблема вирішиться.

Нагадаємо, любов Анджеліни Джолі до вінтажу загальновідома. Тим паче, що це зараз головний екологічний тренд. На прем'єрі її фільму "Вічні" у 2021 році Джолі та її доньки потрапили до заголовків газет після того, як одягли вбрання, знайдені в її дизайнерському гардеробі.

Захара, її старша дочка, була одягнена в сріблясту сукню від Elie Saab, яку акторка одягала на "Оскар" у 2014 році.

А Шайло вирішила одягнути сукню, яку її мати носила того літа, коли допомагала в підприємницькому проєкті "Жінки для бджіл" у Франції.

Тоді акторка сказала: "Мої діти люблять вінтаж. Ми переробили мої старі речі". За її словами, її доньки просто вибрали собі по сукні з її колекції. І, треба сказати, вони мали чудовий вигляд.