Будет роскошно. Анджелина Джоли запускает свой бренд Atelier Jolie

Бренд актрисы будет выпускать все: от ювелирных изделий на заказ до одежды от кутюр.

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Анджелина Джоли, будучи преуспевающей актрисой, решила заняться чем-то новеньким и запустить свой собственный бренд. Под маркой Atelier Jolie она хочет выпускать все: начиная от ювелирных изделий, до дорогой одежды. Но есть проблема: бренд с таким названием уже существует. Об этом пишет The Sun.

Анджелина Джоли подала заявку на глобальную торговую марку. Источник сообщил: "Анджелина работает над этим проектом уже больше года и надеется, что товарный знак будет одобрен, и она сможет двигаться вперед в своем новом предприятии. Торговая марка охватывает все, от ювелирных изделий на заказ до одежды от кутюр и пошива одежды".

Источник отметил, что Джоли является поклонницей вневременной и "устойчивой" моды, так что бренд будет уделять этому особое внимание. По его словам, неясно, когда будет запущена марка, но "колеса уже завертелись".

Ранее Анджелина Джоли говорила, что инвестирует в качественные вещи, а потом носит их, пока они не развалятся.

"У меня есть любимое пальто, ботинки, пара любимых сумок. Я нечасто покупаю что-то новое", — говорила актриса, упомянув, что старается привить любовь к качеству, а не количеству и своим детям.

Джоли обожает вещи, которые не выходят из моды Фото: Фото: Gettyimages

Также Джоли хочет выпускать постельное белье, несомненно, дорогое и эксклюзивное.

Но хоть название ей идеально подходит, бренд с таким именем уже есть. Он принадлежит одной нью-йоркской художнице Омнии Джоли Абду. Так что пока неясно, как эта проблема разрешится.

Напомним, любовь Анджелины Джоли к винтажу общеизвестна. Тем более, это сейчас главный экологический тренд. На премьере ее фильма "Вечные" в 2021 году Джоли и ее дочки попали в заголовки газет после того, как надели наряды, найденные в ее дизайнерском гардеробе.

Захара, ее старшая дочь, была одета в серебристое платье от Elie Saab, которое актриса надевала на "Оскар" в 2014 году.

А Шайло решила надеть платье, которое ее мать носила тем летом, когда помогала в предпринимательском проекте "Женщины для пчел" во Франции.

Тогда актриса сказала: "Мои дети обожают винтаж. Мы переработали мои старые вещи". По ее словам ее дочки просто выбрали себе по платью из ее коллекции. И, надо сказать, выглядели они прекрасно.