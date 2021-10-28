Дочь Анджелины Джоли появилась на красной дорожке в укороченном платье матери

Анджелина Джоли второй раз появилась на премьере "Вечных" с пятью из шести своих детей, и ее старшая родная дочь снова оказалась в центре внимания.

15-летняя дочь американских актеров Бреда Питта и Анджелины Джоли Шайло продолжает наравне с матерью покорять ковровые дорожки на премьере фильма "Вечные", промо которого, после Римского кинофестиваля, стартовало в Великобритании, пишет Daily Mail.

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На премьеру картины в BFI IMAX Waterloo в Лондоне актриса пришла с пятью детьми. Кроме Шайло, ее сопровождали 16-летняя Захара, 13-летние близнецы Вивьен и Нокс и 20-летний Мэддокс.

Старшая родная дочь Джоли и в этот раз привлекла внимание публики своим платьем. Девушка надела на премьеру укороченную версию платья Dior, в котором ее мать была в во время продвижения второй части "Малефисенты" в 2019 году.

[ + – ] Шайло в 2021 году и Анджелина Джоли в 2019-м Фото: Скриншот

Наряд, который изначально был в пол, достигал девушке до колен, подчеркивая ее стройные ноги. Под него Шайло обула черные балетки, а в ее ушах были золотые кольца-серьги. Образ дополняли собранные в прическу волосы и легкий макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Шайло появилась в серьгах и с легким макияжем на лице Фото: Getty Images

Таким образом Шайло повторила поступок своей сестры Захары. Та на премьере "Вечных" блистала в кутюрном платье Elie Saab Couture, которое в 2014 году Джоли выбрала на церемонию вручения "Оскара".

Шайло показала всему миру, что передумала менять пол и приняла свою женственность. За ее преображением публика с восхищением наблюдает уже несколько недель, начиная с того дня, когда она вместе с матерь, братьями и сестрами вышла на публику в Лос-Анджелесе на первый показ супергеройского боевика в платье, переделанном из одного из нарядов матери. С тех пор девушка демонстрирует стильные молодежные наряды, среди которых пока что нет места шортам, брюкам и брючным костюмам, как это было парой лет ранее.

Напомним, как менялся стиль и убеждения Шайло Джоли-Питт, которая собиралась стать мальчиком и даже придумала себе мужское имя.