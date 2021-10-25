Анджелина Джоли снова вывела дочерей на красную дорожку

Актриса появилась перед публикой в сопровождений двух старших дочерей – 16-летней приемной Захары и 15-летней родной Шайло.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продолжает блистать на красных дорожках, появляясь на публике в роскошных образах и в сопровождении детей. Так, накануне вечером актриса с двумя старшими дочерьми, 16-летней Захарой и 15-летней Шайло, посетила 16-й Римский кинофестиваль, где, среди прочего, демонстрировался новый фильм с ее участием – супергеройский боевик от Marvel "Вечные".

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Джоли вышла на красную ковровую дорожку в металлическом серебряном платье без бретелек с легким шлейфом, повторяющим ее фигуру, от Versace, и выглядела как "богиня", согласно сообщению Донателлы Версаче в Instagram. В качестве аксессуара она выбрала большие серебряные серьги, а свои волосы оставила распущенными. Образ дополняли босоножки на высоком каблуке под цвет платья.

[ + – ] Анджелина Джоли в платье от Versace

На Захаре было белое платье в греческом стиле с золотыми бретельками, а волосы девушка с одной стороны заколола небольшой белой заколкой.

Что же касается Шайло, то ее вид был менее гламурный и более молодежный. Она нарядилась в черное платье до колен, а на ногах у нее были желтые кеды с леопардовым принтом. Родная дочь актрисы подчеркнула глаза легким макияжем, а волосы собрала в прическу.

[ + – ] Анджелина Джоли с Захарой и Шайло Фото: Getty Images

Отметим, что за последний месяц Джоли появляется на красной дорожке с детьми уже второй раз. В Лос-Анджелесе на премьере "Вечных" актрису, кроме Захары и Шайло, сопровождали также 13-летний близнецы Нокс и Вивьен и 20-летний Мэддокс. Тогда на себя обратила внимание СМИ не только Анджелина, но и ее дочери. Захара надела на премьеру платье, в котором Джоли была на церемонии вручения премии "Оскар" в 2014 году, а Шайло впервые появилась на публике в платье после того, как передумала становиться мальчиком. Напомним, ранее девушка серьезно подумывала сменить пол, придумала себе мужское имя и начала прием гормонов.

Фильм "Вечные" рассказывает о бессмертной инопланетной расе, которая выходит из укрытия на Земле и подвергается нападению другой группы инопланетян, девиантов. Режиссером картины стала оскароносная Хлоя Чжао ("Земля кочевников"). Премьера картины запланирована на 5 ноября.