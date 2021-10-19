Передумала быть мальчиком: дочь Анджелины Джоли появилась на премьере "Вечных" в платье

Анджелину Джоли на премьере фильма сопровождали пятеро из шести ее детей, которые выглядели очень стильно и элегантно.

46-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру супергеройского боевика "Вечные" в Лос-Анджелесе вместе со своими пятью детьми – 20-летним Мэддоксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Ноксом, пишет People. С ними не было только 17-летнего Пакса.

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На мероприятии актриса появилась в элегантном коричневом платье без бретелей, дополнив образ золотыми браслетами, серьгами и золотым украшением на подбородке.

Дети Анджелины тоже выглядели стильно. Мэддокс и Нокс позировали фотографам в элегантных костюмах, а Вивьен, Шайло и Захара были в платьях. Последняя сияла в серебряном наряде от Elie Saab Coutur в пол. В нем Джоли была на церемонии вручения премии "Оскар" в 2014 году.

Особое внимание привлекла к себе Шайло. Как известно, еще пару лет назад старшая родная дочь Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта серьезно задумывалась о смене пола и идентифицировала себя как парня. Однако в последнее время она все чаще демонстрирует, что изменила свои взгляды, и теперь отращивает волосы, а также носит платья и юбки. На ковровой дорожке девушка была в кофейном платье ассиметричного кроя и бежевых балетках, а ее волосы были собраны сзади.

[ + – ] Шайло была на премьере в платье ассиметричного кроя с собранными в прическу волосами Фото: Getty Images

В "Вечных" Джоли играет Тену — воительницу, обладающую огромной силой, скоростью и выносливостью. По словам Анджелины, ее дети счастливы, что ей достался такой персонаж.

"Что действительно трогает меня, так это то, что они хотят видеть меня сильной", – отметила она

Режиссером "Вечных", созданных на комиксах Marvel, стала оскароносная режиссер Хлоя Чжао. Кроме Джоли, в картине также снимаются Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден, Кумайль Нанджиани, Барри Кеоган, Брайан Тайри Генри, Ма Донг Сок, Лорен Ридлофф и Лия МакХью.

В мировой прокат картина выходит 5 ноября.

Напомним, Анджелина Джоли вместе с партнерами по фильму снялась для Elle и рассказала о том, как подружилась с другими актрисами.