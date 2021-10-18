Парящая над землей Анджелина Джоли появилась на страницах Elle

Актриса вошла в список женщин, которые получат награду Elle Women in Hollywood за силу и стойкость

46-летняя актриса Анджелина Джоли снялась для ноябрьского номера американского Elle Magazine вместе с Холли Берри, Джеммой Чан, Джоди Комер, Галь Гадот, Сальмой Хайек, Дженнифер Хадсон, Ритой Морено и Лорен Ридлофф, которые названы "самыми стойкими женщинами Голливуда" и получат соответствующую награду на мероприятии Elle Women in Hollywood во вторник, 19 октября.

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На снимках, опубликованных на страницах журнала, Анджелина предстала, сидящей в подвесном гамаке высоко над бассейном в своем поместье в Лос-Анджелесе. На одних снимках она позирует в брюках и жилете от Ralph Lauren, а также дорогих серьгах и браслете итальянской ювелирной компании Pomellato. На других фото ее можно увидеть в серебристом длинном платье.

В интервью Джоли рассказала о съемках в фильме, а также о том, как она по-новому в процессе работы открыла для себя актрис Сальму Хайек, Джемму Чан и Лорен Ридлофф. По ее словам, между ними установились "сестринские узы".

"Нечасто бывает такая семья, в которой действительно можно познакомиться с женщинами и увидеть все их сильные стороны. Изящество и элегантность Джеммы и то, как она воспринимает мир. Материнство и сила Сальмы, а также интуиция и ум Лорен", – охарактеризовала она сильные стороны актрис.

По ее словам, во время съемок они стали настоящей семьей, и теперь все вместе с нетерпением ждут выхода фильма, надеясь, что их связь будет видна и зрителям.

Напомним, новый супергеройский фильм киновселенной Marvel "Вечные" выйдет на экраны 5 ноября. Его режиссером стала оскароносная Хлоя Чжао, для которой работа в таком жанре была дебютом.

[ + – ] Фильм "Вечные

Картина рассказывает о "вечных". Это раса генетически улучшенных людей с суперспособностями, миллионы лет живущих на Земле, не выдавая своих навыков. Однако в результате последних действий Таноса они вынуждены выйти из тени, чтобы спасти планету и людей. Анджелина в фильме играет воительницу Тену, которая может создать из космической энергии любое оружие.