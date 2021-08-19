Marvel представила финальный трейлер фильма "Вечные"

Фильм расскажет о людях с суперспособностями, которым предстоит спасти человечество.

Новый супергеройский фильм киновселенной Marvel "Вечные" выйдет на экраны 5 ноября, и компания уже представила окончательный трейлер картины, опубликовав его на своем сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Режиссером картины стала оскароносная режиссер Хлоя Чжао, а главные роли в фильме сыграли такие звезды первой величины как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Джемма Чан, Кит Харрингтон и другие.

Фильм рассказывает о "вечных", представителях расы генетически улучшенных людей с суперспособностями, которые тайно живут на Земле пять миллионов лет. Благодаря своим умениям они долгое время успешно скрывались от человеческой цивилизации, защищая население планеты от монстров-девиантов, однако в результате последних действий Таноса, уничтожившего половину населения земли, они вынуждены выйти из тени и проявить себя ради спасения человечества. На спасение цивилизации у них всего семь дней.

[ + – ] Фильм обещает быть зрелищным из-за большого количества спецэффектов

Сценарий боевика написал Хлоей Чжао в соавторстве с Патриком Берли. Его продюсерами стали Кевин Файги и Нейт Мур. Музыку к фильму создал композитор Рамин Джавади, ранее работавший над саундтреками для "Игры престолов".

"Вечные" станет 26 фильмом киновселенной Marvel. В этом году студия уже выпустила "Черную вдову", премьера которой состоялась 8 июля. На 2 сентября запланирован выход картины "Шан-Чи и легенда десяти колец", а на 16 декабря – лента "Человек-паук: Нет пути домой".

В дополнение к трейлеру, Marvel Studios также представила совершенно новый плакат к предстоящему релизу.

Напомним, почему стоит обязательно пойти в кинотеатры на фильм "Вечные".