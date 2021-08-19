Marvel представила фінальний трейлер фільму "Вічні"

Фільм розповість про людей зі суперздатностями, яким належить врятувати людство.

Новий супергеройський фільм кіновсесвіту Marvel "Вічні" вийде на екрани 5 листопада, і компанія вже представила остаточний трейлер стрічки, опублікувавши його на своєму сайті.

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Режисером картини стала оскароносна режисерка Хлоя Чжао, а головні ролі у фільмі зіграли такі зірки першої величини як Анджеліна Джолі, Сальма Гайек, Річард Медден, Джемма Чан, Кіт Геррінгтон і інші.

Фільм розповідає про "вічних", представників раси генетично покращених людей зі суперздатностями, які таємно живуть на Землі п'ять мільйонів років. Завдяки своїм умінням вони довгий час успішно ховалися від людської цивілізації, захищаючи населення планети від монстрів-девіантів, проте в результаті останніх дій Таноса, які знищили половину людства, вони змушені вийти з тіні і проявити себе заради порятунку людства. На порятунок цивілізації у них всього сім днів.

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Сценарій бойовика написав Хлоя Чжао в співавторстві з Патріком Берлі. Його продюсерами стали Кевін Файгі та Нейт Мур. Музику до фільму створив композитор Рамін Джаваді, який раніше працював над саундтреками для "Гри престолів".

"Вічні" стануть 26 фільмом кіновсесвіту Marvel. Цього року студія вже випустила "Чорну вдову", прем'єра якої відбулася 8 липня. На 2 вересня запланований вихід картини "Шан-Чі і легенда десяти кілець", а на 16 грудня — стрічка "Людина-павук: Немає шляху додому".

На додаток до трейлеру, Marvel Studios також представила абсолютно новий плакат до майбутнього релізу.

Нагадаємо, чому варто обов'язково піти в кінотеатри на фільм "Вічні".