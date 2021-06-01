"Вічні": 3 причини, щоб з нетерпінням чекати на прем'єру нового фільму про супергероїв

Marvel оживлює героїв коміксів 1970-их років, і їх зіграють зірки першого ешелону Голлівуду

24 травня компанія Marvel опублікувала перший тизер-трейлер до фільму "Вічні" ( "Eternals"), і тільки за перший тиждень його переглянули понад 19 млн. користувачів, що говорить про підвищений інтерес до майбутньої прем'єри. Фокус зібрав головні причини, через які не варто пропускати цей фільм.

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Невідомі герої

Робота над картиною стартувала ще у 2018 році і на її виробництво витратили $ 200 млн. доларів. Фільм «Вічні» розповідає історію команди супергероїв, які з'явилися в коміксах Marvel ще півстоліття тому, у 1970-их. Вони безсмертні і живуть на землі вже 35 тисяч років, нічим не видаючи себе. Однак, їм доведеться об'єднатися для того, щоб протистояти злісним побратимам девіантам.

На думку кінокритиків, "Вічні" — найбільш довгоочікуваний і загадкових з усіх запланованих фільмів Marvel Studios, оскільки показує нових персонажів.

Жіночий погляд на всесвіт Marvel

Режисером картини стала дворазова лауреатка кінопремії «Оскар», американка китайського походження Хлої Чжао. Після приголомшливого успіху картини "Земля кочівників" Хлої вперше пробує себе в жанрі Супергеройського кіно. Як видно з трейлеру, вона мінімізувала кількість батальних сцен, зробивши наголос на естетиці і красивій картинці. Глядачі вже в передчутті, як і кіноексперти.

[ + – ] Хлої Чжао по-новому покаже історію про супергероїв Фото: WSJ

Золотий склад

Як правило, на роль супергероїв вибирають найбільш титулованих і відомих акторів. З цієї точки зору "Вічні" — це просто бенефіс голлівудських зірок.

Так, роль головного героя — Ікаріса, лідера Вічних — грає Річард Медден, відомий глядачам як Рой Старк у "Грі престолів". Його персонаж володіє надлюдською силою, вміє літати і левітувати.

[ + – ] Річард Медден Фото: Richard Madden/Instagram

Головна жіноча роль — у Джемми Чан, яка зіграла в "Капітані Марвел". Вона втілить образ супергероїні Серсі, яка вміє маніпулювати енергією, але веде звичайний спосіб життя, нічим не виділяючись серед інших жителів Нью-Йорка.

[ + – ] Джемма Чан

Сальма Хаєк постане перед глядачами в образі Аджак, матері всіх Вічних. Само собою зрозуміло, що в неї теж будуть унікальні здібності.

[ + – ] Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Анджеліні Джолі дісталася роль Тени, лютої жінки-воїна, здатної створювати будь-яку зброю з космічної енергії і яка має чимало суперсил.

[ + – ] Анджеліна Джолі Фото: 24 Канал

Кіт Герінґтон, один з ключових героїв "Ігри престолів", у "Вічних" зіграє воїна Дейна Вітмана. У звичайному житті він фізик, але його альтер-его — Чорний лицар.

[ + – ] Кіт Герінґтон

Світова прем'єра фільму запланована на 5 листопада 2021 року.

Нагадаємо, перші кадри стрічки "Вічні" Marvel показала на початку травня цього року. Тоді ж компанія оголосила дати дев'яти їх майбутніх прем'єр.

На початку 2021 року на платформі Disney + відбувся показ першого серіалу Marvel Studios "Ванда/Віжн". З березня по квітень на тому ж майданчику транслювався серіал "Сокіл і Зимовий Солдат".