На Disney+ начался показ первого сериала Marvel Studios Ванда/Вижн

Герои киновселенной Marvel предстали перед зрителями семейными и домашними, но каждая новая серия Ванда Вижн поднимает градус напряжения, давая понять, что их прошлое никуда не делось

На видеоплатформе Disney+ состоялась премьера первого супергеройского сериала Marvel Studios ВандаВижн (WandaVision), две серии которого которые уже собрали немало положительных отзывов от зрителей, передает ресурс "Канобу".

Главные действующие лица сериала "Ванда/Вижн", сделанного на манер популярных ситкомов XX века, – герои Marvel Cinematic Universe мутант Ванда Максимофф (Алая Ведьма) в исполнении Элизабет Олсен и красноголовый робот-андроид Вижн, созданный в лаборатории Тони Старка, которого сыграл Пол Беттани.

В фильме эти герои предстают как семейная пара. Алая Ведьма, которая в "Мстителях" поражала зрителей невероятной силой и способностью одним ударом снести все вокруг, превратилась в типичную американскую домохозяйку 50-х годов прошлого века с идеальной укладкой, макияжем и выверенными до мелочей нарядами. Свои супергеройские способности она использует исключительно для «борьбы» с бытом: передвигает мебель, убирает в доме силой мысли и тому подобное.

Ее супруг перед соседями и коллегами выглядит как обычный человек, возвращаясь к своему привычному облику только вдали от посторонних глаз.

Пара живет в красивом районе в окружении доброжелательных соседей, однако с ними происходит что-то неладное. Это понимают и сами зрители, памятуя, что в последних "Мстителях" Вижн был уничтожен Таносом.

Каждая серия сделана в стилистике определенного десятилетия (50-е, 60-ые и так далее). Они длятся всего по полчаса, не нагружая зрителей замысловатым сюжетом, однако каждой новой серии поклонники начинают ждать с нетерпением. Причина – начинающие проскакивать за идеальным фасадом «трещинки и помехи», за которыми скрывается настоящий сюжет. Команда сериала очень умело нагнетает сюжет намеками и пугающими ссылками к вселенной Marvel.

"События сериала происходят внутри киновселенной Marvel. Все знают и любят этих персонажей, но теперь мы видим их в абсолютно новой обстановке и в новом свете. "ВандаВижн" начинается с классического черно-белого ситкома 1950-х. В течение всего сериала зрители пройдут через несколько различных эпох золотой эры ситкомов", – обещает сценарист Жак Шеффер.

Критики отмечают, что первые две серии – подарок режиссеров зрителям, которые любят Вижена и Алую Ведьму, которые здесь показаны не как супергерои, а как семейная пара, общение которой теплое, уютное и человеческое.

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Однако черно-белая картинка и ракурсы уже отдает ранним Хичкоком, давая понять, что дальше непонятное напряжение первых моментов перерастет во что-то более масштабное.

По словам главы Marvel Кевина Файги, Marvel Studios впервые создает сериал для Disney +. В дальнейшем эти компании планируют снять целую линейку супергеройских сериалов. Следующий в списке проектов – "Сокол и Зимний Солдат", релиз которого запланирован на март 2021 года.

Напомним, стартовали съемки нового фильма во киновселенной Marvel "Тор 4: Любовь и Гром", отложенные из-за коронавируса. Они будут происходить в Австралии.