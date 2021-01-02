Стартовали съемки нового фильма во киновселенной Marvel “Тор 4: Любовь и Гром”

Из-за пандемии коронавируса запланированные на лето съемки стартовали лишь сейчас.

Съемки будут происходить в Австралии, сообщил в Инстаграме исполнитель главной роли Крис Пратт.

Во время стрима, на котором актер общался с коллегами по цеху, он заявил, что на следующей недели отправляется на съемки в Австралию. После этой фразы он сказал, что, наверное, он не должен был этого говорить.

Известно, что в 4 части киносаги планируется появление Звездного Лорда из "Стражей Галактики". В роли антагониста будет Кристиан Бейл. Он сыграет роль Горра, Убийцы богов.

В ленте также сыграют свои роли Натали Портман (Джейн Фостер или Могучий Тор), Тесси Томпсон (Валькирия) и Тайки Вайтити (Корг). Вайтити выступит также и постановщиком киноленты.

Из-за пандемии коронавируса Marvel решила перенести не только съемки на зиму, но и премьеру фильма на 6 мая 2022 года.

"Тор: Любовь и гром" – супергеройский фильм о Торе — боге молнии. Фильм базируется на комиксах Marvel Comics. Кинолента станет 28 частью в рамках Вселенной Марвел. Фильм продолжит события предыдущих трех частей.

Напомним, что ранее ученые назвали два новых вида мух в честь Стэна Ли и Дедпула.