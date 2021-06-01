"Вечные": 3 причины, чтобы с нетерпением ждать премьеры нового фильма о супергероях

Marvel возрождает к жизни героев комиксов 1970-ых годов, и их сыграют звезды первого эшелоне Голливуда

24 мая компания Marvel опубликовала первый тизер-трейлер к фильму "Вечные" ("Eternals"), и только за первую неделю его просмотрели более 19 млн. пользователей, что говорит о повышенном интересе к грядущей премьере. Фокус собрал главные причины, по которым не стоит пропускать этот фильм.

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Неизвестные герои

Работа над картиной стартовала еще в 2018 году и на ее производство потратили $200 млн. долларов. Фильм «Вечные» рассказывает историю команды супергероев, появившихся в комиксах Marvel еще полвека назад, в 1970-ых. Они бессмертные и живут на земле уже 35 тысяч лет, ничем не выдавая себя. Однако им придется объединиться для того, чтобы противостоять от злобных собратьев Девиантов.

По мнению кинокритиков, "Вечные" – самый долгожданный и загадочных из всех запланированных фильмов Marvel Studios, поскольку показывает новых персонажей.

Женский взгляд на вселенную Marvel

Режиссером картины стала двукратным лауреатом кинопремии «Оскар», американка китайского происхождения Хлои Чжао. После ошеломительного успеха картины "Земля кочевников" Хлои впервые пробует себя в жанре супергеройского кино. Как видно из трейлера, она минимизировала количество батальных сцен, сделав упор на эстетику и красивую картинку. Зрители уже в предвкушении, как и киноэксперты.

[ + – ] Хлои Чжао по-новому покажет историю о супергероях Фото: WSJ

Золотой состав

Как правило, на роль супергероев выбирают самых титулованных и известных актеров. С этой точки зрения "Вечные" – это просто бенефис голливудских звезд.

Так, роль главного героя – Икариса, лидера Вечных – играет Ричард Мэдден, известный зрителям как Рою Старк в "Игре престолов". Его персонаж обладает сверхчеловеческой силой, умеет летать и левитировать.

[ + – ] Ричард Мэдден Фото: Richard Madden/Instagram

Главная женская роль – у Джеммы Чан, сыгравшей в "Капитане Марвел". Она воплотит образ супергероини Серси, которая умеет манипулировать энергией, но ведет обычный образ жизни, ничем не выделяясь среди других жителей Нью-Йорка.

[ + – ] Джемма Чан

Сальма Хайек предстанет перед зрителями в образе Аджак, матери всех Вечных. Само собой разумеется, что у нее тоже будут уникальные способности.

[ + – ] Сальма Хайек Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Анджелине Джоли досталась роль Тены, яростной женщины-воина, способной создавать любое оружие из космической энергии и имеющей немало суперсил.

[ + – ] Анджелина Джоли Фото: 24 Канал

Кит Харингтон, один из ключевых героев "Игры престолов", в "Вечных" сыграет воина Дэйна Витмана. В обычной жизни он физик, но его альтер-эго – Черный рыцарь.

[ + – ] Кит Харингтон

Мировая премьера фильма запланирована на 5 ноября 2021 года.

Напомним, первые кадры ленты "Вечные" Marvel показала в начале мая этого года. Тогда же компания объявила даты девяти их грядущих премьер.

В начале 2021 года на платформе Disney+ состоялся показ первого сериала Marvel Studios "Ванда/Вижн". С марта по апрель на той же площадке транслировался сериал "Сокол и Зимний Солдат".