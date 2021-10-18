Анджеліна Джолі, ширяючи над землею, з'явилася на сторінках Elle

Актриса увійшла до списку жінок, які отримають нагороду Elle Women in Hollywood за силу та стійкість

46-річна актриса Анджеліна Джолі знялася для листопадового номера американського Elle Magazine разом з Геллі Беррі, Джеммою Чан, Джоді Комер, Галь Гадот, Сальмою Хаєк, Дженніфер Гадсон, Рітою Морено і Лорен Рідлофф, які названі "найстійкішими жінками Голлівуду" і які отримають відповідну нагороду на заході Elle Women in Hollywood у вівторок, 19 жовтня.

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На знімках, опублікованих на сторінках журналу, Анджеліна сидить у підвісному гамаку високо над басейном у своєму маєтку в Лос-Анджелесі. На одних знімках вона позує в штанах і жилеті від Ralph Lauren, а також дорогих сережках і браслеті італійської ювелірної компанії Pomellato. На інших фото її можна побачити в сріблястій довгій сукні.

В інтерв'ю Джолі розповіла про зйомки у фільмі, а також про те, як вона по-новому в процесі роботи відкрила для себе актрис Сальму Хаєк, Джемму Чан і Лорен Рідлофф. За її словами, між ними встановилися "сестринські узи".

"Нечасто буває така сім'я, у якій дійсно можна познайомитися з жінками і побачити всі їхні сильні сторони. Витонченість та елегантність Джемми і те, як вона сприймає світ. Материнство і сила Сальми, а також інтуїція і розум Лорен", — охарактеризувала вона сильні сторони актрис.

За її словами, під час зйомок вони стали справжньою родиною, і тепер всі разом з нетерпінням чекають виходу фільму, сподіваючись, що їхній зв'язок буде видно і глядачам.

Нагадаємо, новий супергеройський фільм кіновсесвіту Marvel "Вічні" вийде на екрани 5 листопада. Його режисером стала оскароносна Хлоя Чжао, для якої робота в такому жанрі була дебютом.

[ + – ] Фільм "Вічні

Картина розповідає про "вічних". Це раса генетично покращених людей із суперздатностями, які мільйони років живуть на Землі, не видаючи своїх навичок. Однак, у результаті останніх дій Таноса вони змушені вийти з тіні, щоб врятувати планету і людей. Анджеліна у фільмі грає воїна Тену, яка може створити з космічної енергії будь-яку зброю.