Передумала бути хлопчиком: дочка Анджеліни Джолі з'явилася на прем'єрі "Вічних" у сукні

Анджеліну Джолі на прем'єрі фільму супроводжували п'ятеро із шести її дітей, які виглядали дуже стильно й елегантно.

46-річна американська актриса Анджеліна Джолі відвідала прем'єру супергеройського бойовика "Вічні" в Лос-Анджелесі разом зі своїми п'ятьма дітьми — 20-річним Меддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Вів'єн і Ноксом, пише People. З ними не було тільки 17-річного Пакса.

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На заході актриса з'явилася в елегантній коричневій сукні без бретелей, доповнивши образ золотими браслетами, сережками та золотою прикрасою на підборідді.

Діти Анджеліни теж виглядали стильно. Меддокс і Нокс позували фотографам в елегантних костюмах, а Вів'єн, Шайло і Захара були в сукнях. Остання сяяла в срібному вбранні від Elie Saab Coutur у підлогу. У ньому Джолі була на церемонії вручення премії "Оскар" у 2014 році.

Особливу увагу привернула до себе Шайло. Як відомо, ще кілька років тому старша рідна дочка Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта серйозно замислювалася про зміну статі й ідентифікувала себе як хлопця. Однак, останнім часом вона все частіше демонструє, що змінила свої погляди, і тепер відрощує волосся, а також носить сукні та спідниці. На килимовій доріжці дівчина була в кавовому платті асиметричного крою та бежевих балетках, а її волосся було зібране ззаду.

[ + – ] Шайло була на прем'єрі в платті асиметричного крою із зібраним у зачіску волоссям Фото: Getty Images

У "Вічних" Джолі грає Тену — воїна, що володіє величезною силою, швидкістю і витривалістю. За словами Анджеліни, її діти щасливі, що їй дістався такий персонаж.

"Що дійсно чіпає мене, то це те, що вони хочуть бачити мене сильною", — зазначила вона

Режисером "Вічних", створених на коміксах Marvel, стала оскароносна режисер Хлоя Чжао. Крім Джолі, у картині також знімаються Сальма Хаєк, Кіт Герінґтон, Річард Медден, Кумайль Нанджіані, Баррі Кеоган, Браян Тайрі Генрі, Ма Донг Сік, Лорен Рідлофф і Лія МакХ'ю.

У світовий прокат картина виходить 5 листопада.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі разом з партнерами по фільму знялася для Elle і розповіла про те, як подружилася з іншими актрисами.