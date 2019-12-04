Как дочь Анджелины Джоли. Дети знаменитостей, сменившие пол

Вчера мир облетела новость о дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло, которая приняла решение изменить пол, как только ей исполинтся 16 лет, а пока изменила свое имя на мужсое - Джон

Сейчас девочка-подросток принимает гормональные препараты и активно готовится к операции. Дочери двух главных секс-символов планеты предрекали будущее самой красивой девушки, но оказалось, что она вообще не желает быть девушкой. Фокус вспоминает других детей знаменитостей, которые сменили пол.

Синтия Никсон: дочь Саманта, которая стала Сэмюэлем

Дочь звезды сериала «Секс в большом городе» изменила пол к завершению учебы в колледже. В период совместной жизни с профессором Дэнни Мозесом знаменитость родила двоих детей – дочь Саманту и сына Чарльза. Теперь у «Миранды Хоббс» два сына. Актриса поодержала своего отпрыска в трудном решении сменить пол: «Я так горжусь своим сыном, который окончил колледж в этом месяце, — призналась Никсон в инстаграме, поддержав своего ребенка и других трансгендеров. — Поздравляю его и всех остальных, принявших участие сегодня в Trans Day of Action».

Сама Синтия Никсон – открытая лесбиянка. Так что, она не по наслышке знает о том, как бывает трудно жить чужой жизнью.

Шер: дочь Честити, которая стала Чезом

В 13 лет дочь знаменитости поняла, что совсем не интересуется «чисто женскими вещами». В 18 лет Честити совершила каминг-аут, а несколькими годами позже начала готовиться к смене пола.

Гармоны негативно сказались на физическом состоянии новоиспеченого сына певицы, он сильно набрал вес. Однако, несколько лет спустя, молодой человек смог справиться с лишними килограммами и прийти форму. Несколько лет назад прессе стало известно о невесте Чеза, симпатичной блондинке, которая часто стала появляться с парнем на публике.

Аннет Беннинг и Уоррен Битти: дочь Кэтлин, ставшая Стивеном

С подросткового возраста Кэтлин мечтала о смене пола, но знаменитые родители возражали до наступления совершеннолетия девочки.

Теперь дочь двух голливудских знаменитостей зовут Стивеном Айри. Мужчина активно выступает за расширение медицинской страховки для людей, сменивших пол. Родители, со временем, приняли новую идентичность своего отпрыска и даже стали называть его «героем и революционером».

Адриано Челентано и Клаудиа Мори: дочь Розалинда

Старшая дочь самой знаменитой пары Италии не прибегала к операции по смене пола, но она давно живет «мужской жизнью», активно демонстрирует свою москулинность стилем одежды и поведенческой линией.

Розалинда неоднократно рассказывала прессе о том, что всегда чувствовала себя одиноко в родной семье.