Анджеліна Джолі знову вивела дочок на червону доріжку

Актриса з'явилася перед публікою в супроводі двох старших дочок — 16-річної прийомної Захари та 15-річної рідної Шайло.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі продовжує сяяти на червоних доріжках, з'являючись на публіці в розкішних образах і в супроводі дітей. Так, напередодні ввечері актриса з двома старшими дочками, 16-річною Захарою та 15-річною Шайло, відвідала 16-й Римський кінофестиваль, де, серед іншого, демонстрували новий фільм з її участю — супергеройський бойовик від Marvel "Вічні".

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Джолі вийшла на червону килимову доріжку в металічній срібній сукні без бретельок із легким шлейфом, що повторює її фігуру, від Versace, і мала вигляд "богині", згідно з повідомленням Донателли Версаче в Instagram. У якості аксесуару вона вибрала великі срібні сережки, а своє волосся залишила розпущеним. Образ доповнювали босоніжки на високих підборах під колір сукні.

[ + – ] Анджеліна Джолі в сукні від Versace

На Захарі була біла сукня в грецькому стилі з золотими бретельками, а волосся дівчина з одного боку заколола невеликою білою шпилькою.

Що ж стосується Шайло, то її вигляд був менш гламурний і більш молодіжний. Вона вбралася в чорну сукню до колін, а на ногах у неї були жовті кеди з леопардовим принтом. Рідна дочка актриси підкреслила очі легким макіяжем, а волосся зібрала в зачіску.

[ + – ] Анджеліна Джолі з Захарою та Шайло Фото: Getty Images

Зазначимо, що за останній місяць Джолі з'являється на червоній доріжці з дітьми вже вдруге. У Лос-Анджелесі на прем'єрі "Вічних" актрису, крім Захари та Шайло, супроводжували також 13-річні близнюки Нокс і Вів'єн і 20-річний Меддокс. Тоді на себе звернула увагу ЗМІ не тільки Анджеліна, але і її дочки. Захара одягла на прем'єру плаття, в якому Джолі була на церемонії вручення премії "Оскар" у 2014 році, а Шайло вперше з'явилася на публіці в сукні після того, як передумала ставати хлопчиком. Нагадаємо, раніше дівчина серйозно подумувала змінити стать, придумала собі чоловіче ім'я та почала прийом гормонів.

Фільм "Вічні" розповідає про безсмертну інопланетну расу, яка виходить із укриття на Землі та піддається нападу іншої групи інопланетян, девіантів. Режисеркою картини стала оскароносна Хлоя Чжао ("Земля кочівників"). Прем'єра картини запланована на 5 листопада.