Економна Анджеліна Джолі нарядила прийомну дочку у свою "стару" сукню

Джолі прищеплює своїм дітям звичку до усвідомленого споживання і не соромиться віддавати дочкам речі, в яких раніше з'являлася на публіці сама.

Поява Анджеліни Джолі на прем'єрі супергеройського бойовика "Вічні" в Лос-Анджелесі стала однією з найяскравіших світських подій. Не в останню чергу цьому посприяв той момент, що акторка з'явилася на заході разом зі своїми п'ятьма дітьми, пише Mirror.

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Спочатку в ЗМІ активно обговорювався образ старшої рідної дочки акторки Шайло Джолі-Пітт. 15-річна дівчина, яка раніше задумувалася про зміну статі та імені, тепер красується в сукнях, всіляко підкреслюючи, що ставати чоловіком вона передумала.

Тепер же таблоїди звернули увагу на прийомну дочку Анджеліни, 16-річну Захару. Справа в тому, що на прем'єру дівчина одягла сукню, в якій Енджі сяяла на церемонії "Оскар" у 2014 році. Це кутюрний наряд від Elie Saab сріблястого кольору, розшитий бісером, який Захара доповнила туфлями на підборах.

[ + – ] Анджеліна Джолі в 2014 році і Захара — в 2021-му

За словами Анджеліни, на захід усі вони вдягли вінтажні сукні та костюми з перероблених матеріалів або ті, які купувалися давно. Так сім'я демонструє дбайливе ставлення до природи й усвідомлене споживання, що давно вже своїм прикладом показує світові, наприклад, Кейт Міддлтон, яка нещодавно з'явилася на публіці в сукні 10-річної давності.

Раніше акторка розповідала, що Захара, яку вона удочерила з притулку в Аддіс-Абебі в Ефіопії в 2005 році, багато чому її навчила.

"Вона моя сім'я, але вона незвичайна африканська жінка, і її зв'язок зі своєю країною, своїм континентом — він особливий, і це те, перед чим я відчуваю справжній трепет", — говорила Джолі.

Нагадаємо, фільм "Вічні", в якому Джолі зіграла роль войовниці Тени, виходить в світовий прокат 5 листопада.