"Веном 2", "Вічні", "Остання дуель", "007 Не час помирати". Кращі фільми цієї осені

Кіноіндустрія підбадьорилася, нова партія блокбастерів готова вийти на екрани. На екранах — Аня Тейлор-Джой, Деніел Крейг, Том Гарді, Вуді Гаррельсон, Анджеліна Джолі.

Влітку кіноіндустрія оклигала від низки локдаунів, і кілька блокбастерів вистрілили, здобувши любов громадян і спустошивши їхні гаманці. Фантастичний фільм жахів "Тихе місце — 2" при бюджеті $61 млн у прокаті зібрав $295 млн, гоночний екшен "Форсаж 9" при $200 млн взяв $710 млн. "Головний герой" ("Персонаж") і "Круелла" відбили свої 100-мільйонні бюджети, зібравши подвоєні суми, а зовсім повз каси пролетів "Круїз по джунглях" зі Скелею Джонсоном, який взяв при 200-мільйонному бюджеті вдвічі менше — дуже вже наївний вийшов атракціон.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У цілому картина близька до тієї, що була в допандемійний період, і вселяє оптимізм.

"007 Не час помирати", режисер Кері Фукунага

No Time To Die

Прем'єра: 30 вересня 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9/10

У ролях: Деніел Крейг, Леа Сейду, Ана Де Армас, Рамі Малек

[ + – ] Джеймс Бонд зустрінеться з одним із найнебезпечніших супротивників у житті, який володіє новітньою зброєю

Багатостраждальна 25-а стрічка про легендарного британського шпигуна Джеймса Бонда незліченну кількість разів переносилася. Та й на стадії виробництва було безліч розбіжностей: через різницю в трактуванні "російського лиходія" з проєкту пішов перший режисер фільму Денні Бойл ("Мільйонер із трущоб"). Його крісло зайняв не менш досвідчений майстер — Кері Фукунага ("Справжній детектив"). Сценарій постійно переписувався, трактування змінювалися. Це останній фільм про Бонда з 53-річним Деніелом Крейгом (п'ятий за рахунком). Йому на противагу заголовну пісню No Time to Die для картини записала наймолодша зі світових зірок — нині 19-річна Біллі Айліш. Причому співачка вже встигла отримати за неї "Греммі" в цьому році, в номінації "Краща пісня, написана для візуальних медіа".

За сюжетом Бонд пішов на спочинок і відтягується на батьківщині реггі — Ямайці. Його спокій перериває старий друг із ЦРУ Фелікс Лайтер, який попросить Бонда про послугу. Потрібно врятувати викраденого вченого — для суперагента звучить просто, але все виявилося набагато складніше. Джеймс зустрінеться з одним із найнебезпечніших супротивників у житті, який володіє новітньою зброєю. Судячи з трейлеру, нас чекає чимала кількість разючих трюків: Крейг у своїй "лебединій" бондівській стрічці себе не щадить (деякі трюки він виконує особисто).

"Веном 2: Карнаж"

Venom: Let There Be Carnage

США, 2021, супергеройський фільм, знятий за коміксами

Прем'єра: 14 жовтня 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9,1/10

У ролях: Том Гарді, Вуді Гаррельсон, Мішель Вільямс, Стівен Грем

[ + – ] Злившись з Веном, журналіст Едді Брок перетворюється на суперістоту зі щупальцями

Хто не в курсі, пояснимо загальну біомеханіку. Симбіот — це інопланетна хижо-вампірська істота, яка впроваджується в людину. Її звати Веном. Злившись з Веном, журналіст Едді Брок перетворюється на суперістоту зі щупальцями, шаленою здатністю стрибати і величезною силою — піднімає вантаж до 50 т.

До речі, ті, хто є шанувальниками культового російського письменника Пелевіна, знайте, що в 2006 році цю систему стосунків він запозичив із коміксу "Веном" для роману Empire V. Тільки симбіот переназвав язиками (у того дійсно величезний язик). З людей-язиків, за Пелевіним, складається російська еліта. Перший американський комікс про симбіот створений в 1984 році.

Важливо

"Круелла" і "Форсаж 9". ТОП-10 блокбастерів цього літа, які потрібно подивитися на великому екрані

Якщо симбіот впроваджується в пристойного джентльмена, то вони творять добро, якщо в покидька — відповідно. Тобто симбіоти можуть бути позитивними і негативними персонажами.

За сюжетом журналіст Едді Брок намагається пристосуватися до життя як господар Венома. Він хоче відродити свою кар'єру і бере інтерв'ю у серійного вбивці Клетуса Касади, якого грає чудовий Вуді Гаррельсон ("Ілюзія обману"). Випадково Касада став володарем зухвалого симбіота Карнажа і перед стратою тікає з в'язниці. Разом вони починають відриватися по повній: люди гинуть тисячами. Тільки Веном та Едді можуть зупинити кривавого монстра.

Судячи з трейлеру, у фільмі чимало гумору: Веном готує Едді та собі омлет, але сяк-так: яєчня виходить упереміш зі шкаралупою, хоча це не бентежить Венома, ми чуємо його хрипкий бас: "Нямка".

"Остання дуель", режисер Рідлі Скотт

The Last Duel

США, 202, історичний трилер

Прем'єра: 14 жовтня 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8,3/10

У ролях: Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер, Бен Аффлек

[ + – ] Рідлі Скотт екранізував бестселер Еріка Ягера

Видатний британський режисер Рідлі Скотт ("Той, хто біжить лезом", "Чужий") екранізував бестселер Еріка Ягера "Остання дуель: Правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції".

Нормандський лицар Жан де Карруж після повернення з війни дізнається, що його сусід і суперник Жак Ле Грі зґвалтував його дружину Маргарит. Однак у Ле Грі виявилися сильні союзники, словами жінки ніхто не вірить, і Карруж звертається за допомогою до короля Франції Карла VI.

Заслухавши всі свідчення, монарх вирішив розв'язати конфлікт у поєдинку. Від його результату залежить доля не лише Ле Грі та Карружа, але і його дружини. У разі поразки чоловіка її повинні спалити на багатті за неправдиві звинувачення.

Важливо

Детектив про сни. Як Г'ю Джекман вирішив "згадати все" у фільмі "Ремінісценція" (трейлер)

Українським глядачам ця ситуація повинна бути близька, тому що подібна історія трапилася з Богданом Хмельницьким. Його сусід, польський магнат, підстароста Данило Чаплинський, із заздрості напав зі своїми людьми на хутір Суботів Хмельницького, де зґвалтували його улюблену жінку, з якою той жив у цивільному шлюбі, і засікли до смерті десятирічного сина. Хмельницький вирішив шукати управу на сусіда через суди, дійшов до польського короля, але той його запитав: "У вас шабля є?"

Короля Франції Карла VI, який виніс вердикт про дуель, зіграв Бен Аффлек — разом із Деймоном і Ніколь Холофсенсер він і написав сценарій за мотивами книги.

"Минулої ночі в Сохо", в головній ролі Аня Тейлор-Джой

Last Night in Soho

США, 2021, містичний трилер

Прем'єра: 28 жовтня 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.7/10

У ролях: Аня Тейлор-Джой, Метт, Томасіна Маккензі

[ + – ] Аня Тейлор-Джой стала суперзіркою після серіалу минулого року "Хід королеви"

25-річна американо-британо-аргентинська модель Аня Тейлор-Джой стала суперзіркою після серіалу минулого року "Хід королеви", зігравши жінку-гросмейстера, яка володіє екстрасенсорними здібностями. До цього Аня знімалася в жорстких містико-психологічних трилерах на зразок "Відьми" (2015) або "Спліта" (2016). І тут, судячи з усього, роль такого ж типу.

Юна дівчина містичним чином переміщується в Лондон 1960-х — місто нової моди, поп-арту, рок-музики. Це місто її мрії. Там вона за помахом чарівної палички перетворюється на знамениту співачку Сенді. Однак несподівано юна поп-діва за вишуканим райським фасадом гламуру помічає справжні обличчя персонажів, які опиняються жахливими.

"Вічні", режисерка Хлоя Чжао

Eternals

США, 2021, фантастика, бойовик

Прем'єра: 5 листопада 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.7/10

У ролях: Анджеліна Джолі, Сальма Гаєк, Джемма Чан, Річард Медден

[ + – ] Уже понад сім тисяч років на Землі проживає інопланетна раса Вічних...

Переможниця минулорічного "Оскара" і Венеціанського фестивалю режисерка Хлоя Чжао взялася за роботу за коміксами Marvel. Чому? Тому що Хлоя — їх фанатка. Але оскільки режисерка має яскравий авторський стиль, вона заявила, що хоче зробити супергеройську сагу одночасно "масштабною та інтимною".

За сюжетом уже понад сім тисяч років на Землі проживає інопланетна раса Вічних. Весь цей час вони не втручалися у справи людства. Але тут над людьми нависла загроза знищення з боку злісних побратимів Вічних — девіантів. Попереду нас чекає генеральна битва на $200 млн — такий бюджет картини.

"Мисливці за привидами: Спадкоємці", режисер Джейсон Рейтман

Ghostbusters: From Beyond

США, Канада, 2021, комедія, фантастика, фентезі

Прем'єра: 11 листопада 2021

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.7/10

У ролях: Пол Радд, Білл Мюррей, Сігурні Вівер, Фінн Вулфард

[ + – ] Ящик Пандори відкритий: по вулицях носяться десятки фантомів різного ступеня небезпеки

Джейсон Рейтман, син талановитого комедійного режисера Айвана Райтмана, котрий поставив класичну дилогію "Мисливців за привидами" (1984, 1989), наважився продовжити справу батька. Джейсон усе дитинство провів на знімальному майданчику і на власні очі бачив, як батько створював цю кінолегенду.

За сюжетом жінка з двома синами-підлітками вирушає на занедбану ферму, що належить її батькові, щоб розібрати речі, які залишилися після його смерті. У них — ні гроша, і вони сподіваються, що спадок виправить їхні справи. Але старий фермерський будиночок у провінційному містечку Саммервілля їх розчаровує: дідусь залишив лише непотріб. Онуки з огидою намагаються полагодити авто і прибрати в старому будинку. Одночасно з їхнім приїздом у місті активізувалися паранормальні сили, а один недосвідчений родич випадково розблокував пастку для привидів, що зберігалася на фермі.

Важливо

Круїз по джунглях. Як Двейн Джонсон у капітана Джека Спарроуа грався (прем'єра блокбастера)

Ящик Пандори відкритий: по вулицях носяться десятки фантомів різного ступеня небезпеки. Хлопці поступово розбираються в технологічних нюансах дідової спадщини, який, виявляється, був мисливцем за привидами. Усе, що є на фермі, — це устаткування та обладнання для лову привидів: костюми, електромагнітні вловлювачі, спеціальні розрядні гармати. Для Саммервілля починається фантомний апокаліпсис, а для спадкоємців мисливців за привидами з'явилася робота.

Складно сказати, чи зайде це "перезавантаження". Але шанси є, тим паче, що батько режисера франшизи, 68-річний Айван Рейтман ("Близнюки", "Дитсадковий поліцейський"), записаний в продюсерах.