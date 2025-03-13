Рейтинг 100%: чому варто подивитися фільм "Криптошахрайство" від Netflix

Фільм, заснований на реальних подіях, розкриває одне з наймасштабніших шахрайств із криптовалютою. Особливість картини в тому, що про все розповідає ініціатор фінансової піраміди Рей Трапані.

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Кримінальний документальний фільм "Криптошахрайство" (Bitconned) Браяна Сторкела, заснований на реальних подіях і випущений Netflix 1 січня 2024 року, набрав 100% рейтингу на сайті-агрегаторі Rotten Tomatoes, що свідчить про його абсолютний успіх серед глядачів. Фокус розбирався, чим зумовлений успіх картини, і чому її варто подивитися.

"Криптошахрайство" – це розповідь про трьох засновників Centra Tech, які зібрали понад $32 мільйони внаслідок шахрайського первинного розміщення монет. Молоді люди використовують вільний ринок криптовалют, щоб виманювати в інвесторів мільйони та забезпечувати собі розкішний спосіб життя.

Рей Трапані, який з дитинства хотів стати злочинцем, є головним героєм фільму. Творець однієї з найбільших криптошахрайських схем у 2017 році, під час піку буму біткоїна, ще з дитинства мріяв бути злочинцем. Разом зі своїми партнерами Сохрабом Шармою та Робертом Фаркасом Трапані дебютував у світі криптовалют з компанією Centra Tech, що пропонувала, серед іншого, дебетову картку.

За допомогою цієї візитної картки Трапані потім створив ICO ("Первинна пропозиція монет"), яка могла б залучити колосальні $25 мільйонів від зацікавлених сторін. І саме виявлення незаконності такого ICO разом із неправдивими заявами про матеріали, включно з недоглядами, які спонукали людей інвестувати, призвело до звинувачень проти Рея та його партнерів.

Трейлер фільму "Криптошахрайство"

Зрештою Трапані висунули обвинувачення за 10 пунктами, включно з фінансовим шахрайством, перешкоджанням здійсненню правосуддя, інтернет-шахрайством із кредитними картками та іншими платежами, незаконним зберіганням вогнепальної зброї та наркотиками.

Головний герой вирізняється своїм умінням обманювати інших людей без найменшого прояву емоцій. Трапані володіє лідерськими та організаторськими навичками для легального отримання грошей і готовий підставити навіть рідних і близьких заради досягнення своєї мети. Наразі він визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з шахрайством з інвесторами, і йому наказали виплатити $2 608 869, на додаток до тюремного ув'язнення.

Інші співзасновники Centra Tech, Сохраб "Сем" Шарма і Роберт Фаркас, визнали себе винними й дістали тюремні терміни та великі фінансові штрафи. Шармі було наказано виплатити колосальну суму в $37 701 966.

Рей Трапані та його спільники Сохраб "Сем" Шарма і Роберт Фаркас Фото: Netflix

"Захоплююче бачити, як такий огидний приклад людства розкриває себе таким, яким він є. Він настільки відірваний від того, що означає бути людиною, що він якимось чином подумав, що було б гарною ідеєю показати світові, який він шматок сміття. Цей документальний фільм варто подивитися хоча б заради того, щоб побачити, як це розігрується", – йдеться в одному з відгуків.

Кінокритики відзначили стрічку похвальними рецензіями.

"Це обурлива розповідь про заповзятливе шарлатанство, а також захоплива подорож так званим Диким Заходом криптовалют", — написав Ден Ейнав у колонці для Financial Times.

Натомість Карла Гей в огляді для Culture Mix зазначає, що ця картина "захопливо показує криптовалютних шахраїв, які стоять за шахрайською компанією Centra Tech".

"Історія залишить багатьох глядачів з огидою до результатів цих злочинів. Монтаж фільму підсилює вражаючу розповідь", – підкреслила вона.

Раніше Фокус писав, який мультфільм "не відпускає" фанатів Netflix уже 21 тиждень.