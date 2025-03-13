Рейтинг 100%: почему стоит посмотреть фильм "Криптоафера" от Netflix

Фильм, основанный на реальных событиях, раскрывает одно из самых масштабных мошенничеств с криптовалютой. Особенность картины в том, что обо всем рассказывает инициатор финансовой пирамиды Рэй Трапани.

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Криминальный документальный фильм "Криптоафера" (Bitconned) Брайана Сторкела, основанный на реальных событиях и выпущенный Netflix 1 января 2024 года, набрал 100% рейтинга на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, что говорит о его абсолютном успехе среди зрителей. Фокус разбирался, чем обусловлен успех картины, и почему ее стоит посмотреть.

"Криптоафера" – это рассказ о трех основателях Centra Tech, которые собрали более $32 миллионов в результате мошеннического первичного размещения монет. Молодые люди используют свободный рынок криптовалют, чтобы выманивать у инвесторов миллионы и обеспечивать себе роскошный образ жизни.

Рэй Трапани, который с детства хотел стать преступником, является главным героем фильма. Создатель одной из крупнейших криптомошеннических схем в 2017 году, во время пика бума биткоина, еще с детства мечтал быть преступником. Вместе со своими партнерами Сохрабом Шармой и Робертом Фаркасом Трапани дебютировал в мире криптовалют с компанией Centra Tech, которая предлагала, среди прочего, дебетовую карту.

С помощью этой визитной карточки Трапани затем создал ICO ("Первичное предложение монет"), которое могло бы привлечь колоссальные $25 миллионов от заинтересованных сторон. И именно обнаружение незаконности такого ICO вместе с ложными заявлениями о материалах, включая упущения, которые побуждали людей инвестировать, привело к обвинениям против Рэя и его партнеров.

Трейлер фильма "Криптоафера"

В конечном итоге Трапани были предъявлены обвинения по 10 пунктам, включая финансовое мошенничество, воспрепятствование осуществлению правосудия, интернет-мошенничество с кредитными картами и другими платежами, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотики.

Главный герой отличается своим умением обманывать других людей без малейшего проявления эмоций. Трапани обладает лидерскими и организаторскими навыками для легального получения денег и готов подставить даже родных и близких ради достижения своей цели. В настоящее время он признал себя виновным по обвинениям, связанным с мошенничеством с инвесторами, и ему было предписано выплатить $2 608 869, в дополнение к тюремному заключению.

Другие соучредители Centra Tech, Сохраб "Сэм" Шарма и Роберт Фаркас, признали себя виновными и получили тюремные сроки и крупные финансовые штрафы. Шарме было предписано выплатить колоссальную сумму в $37 701 966.

Рэй Трапани и его сообщники Сохраб "Сэм" Шарма и Роберт Фаркас Фото: Netflix

"Увлекательно видеть, как такой отвратительный пример человечества раскрывает себя таким, какой он есть. Он настолько оторван от того, что значит быть человеком, что он каким-то образом подумал, что было бы хорошей идеей показать миру, какой он кусок мусора. Этот документальный фильм стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть, как это разыгрывается", – гласит один из отзывов.

Кинокритики отметили ленту похвальными рецензиями.

"Это возмутительный рассказ о предприимчивом шарлатанстве, а также увлекательное путешествие по так называемому Дикому Западу криптовалют", – написал Дэн Эйнав в колонке для Financial Times.

В свою очередь Карла Хей в обозрении для Culture Mix отмечает, что эта картина "захватывающе смотрит на криптовалютных мошенников, стоящих за мошеннической компанией Centra Tech".

"История оставит многих зрителей с отвращением к результатам этих преступлений. Монтаж фильма усиливает захватывающее повествование", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, какой мультфильм "не отпускает" фанатов Netflix уже 21 неделю.