21 неделя в топе: какой мультфильм "не отпускает" фанатов Netflix (видео)

История о приключениях двух братьев-водопроводчиков в фантастическом Грибном королевстве уверенно держится в 10-ке лучших и не теряет свои позиции уже несколько месяцев.

Related video

Американо-японский компьютерно-анимационный комедийно-приключенческий фильм "Братья Супер Марио в кино", основанный на серии видеоигр Mario от компании Nintendo, стал абсолютным лидером по пребыванию в топ-10 лучших фильмов недели от стримингового сервиса Netflix. Он уверенно держится в рейтинге 21 неделю подряд, занимая сейчас шестое место.

Над картиной работала анимационная студия Illumination совместно с Nintendo. Сценарий к ней написал Мэттью Фогель, а режиссерами стали Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Героев мультфильма озвучивали Крис Прэтт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Киган-Майкл Кей, Фред Армисен, Себастьян Манискалко, Чарльз Мартине и Кевин Майкл Ричардсон.

В центре сюжета – история братьев итальяно-американского происхождения Марио и Луиджи из Бруклина. Они работают водопроводчиками, но в какой-то момент попадают в альтернативную вселенную. Здесь вокруг зелень и большие грибы, но местные жители говорят, что на самом деле все очень плохо. На той стороне есть злобный король и его огромная армия, которые похитили их прекрасную принцессу. Марио и Луиджи отправляются в подземный лабиринт, чтобы найти злодея и спасти принцессу. Компанию им составляет антропоморфный гриб по имени Тоад.

Братья оказываются в эпицентре битвы между Грибным Королевством во главе с принцессой Пич и черепахами купа, которых возглавляет Боузер, и им предстоит совершить немало смелых поступков.

Мало кто знает, но персонаж Марио изначально был известен как "Jumpman", когда он впервые появился в видеоигре Donkey Kong (1981).Его имя было изменено на Марио в честь владельца складов Nintendo of America Марио Сегале.

Когда Марио и Тоад пытаются войти в замок принцессы Пич, двое охранников-жаб шутят, что "принцесса в другом замке". Это отсылка к оригинальной игре Super Mario Bros. (1985), где в конце каждого мира (кроме мира 8) жаба говорит: "Спасибо, Марио, но наша принцесса в другом замке".

Несмотря на то, что идея экранизировать игру изначально была принята в Nintendo со скептицизмом, учитывая громкий провал игрового фильма "Супербратья Марио" 1993 года, Illumination все же решили рискнуть и не прогадали. Мультфильм собрал $1 млрд в мировом прокате, побив несколько рекордов в свой первый уик-энд, и получил смешанные отзывы от критиков. В июне 2023 года "Братья Супер Марио в кино" стал вторым, самым кассовым анимационным фильмом в истории мирового кино (после мультфильма "Холодное сердце 2" (2019), собрав в мировом прокате $1,3 млрд.

Сейчас он занимает 15 место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа без учета инфляции.

Ранее Фокус писал, какой фильм о монстре возглавил недельный рейтинг Netflix.