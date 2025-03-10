Фильм о монстре возглавил топ просмотров недели на Netflix (видео)

После премьеры "Веном: Последний танец" получил не особо впечатляющие отзывы критиков, однако это не помешало ему спустя полгода стать лидером зрительских симпатий на крупнейшей стиминговой платформе.

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12,8 млн просмотров и 23,3 млн часов просмотров – такой результат за прошлую неделю показал американский супергеройский боевик "Веном: Последний танец", который вырвался в безоговорочные лидеры рейтинга стриминговой платформы Netflix за прошедшие семь дней. Премьера ленты в мировом прокате состоялась 21 октября 2024 года, и теперь она доступна к просмотру на платформе, где зрители проголосовали за нее своим временем.

"Веном: Последний танец" – фильм по мотивам комиксов Marvel Comics об одноименном антигерое, снятый Келли Марсел и написанный ею совместно с актером Томом Харди, сыгравшим главную роль. Это заключительная часть трилогии, в которую вошли "Веном" 2018 года и "Веном 2" (2021). Кроме того, она стала пятым и предпоследним комиксом в медиафраншизе "Вселенная Человека-паука от Sony".

В центре сюжета трилогии и последнего фильма в частности – Эдди Брок, неудачник со сложным прошлым. Он становится участником загадочного эксперимента, в результате которого его тело становится носителем для симбиота по имени Веном. Последний не просто поселяется внутри него, но и разделяет его сознание. В голове Эдди звучат два голоса, и в любой момент из обычного человека мужчина может превратиться в страшного монстра. Несмотря на такое соседство, человек и симбиот находят общий язык и начинают сосуществовать как единое целое, создавая невиданный ранее союз.

На протяжении саги они не раз спасали человечество и побеждали врагов, количество которых растет в геометрической прогрессии. Они одержимы местью, и перед Эдди и Веномом появляются новые вызовы.

Герои оказываются перед выбором — остаться и противостоять врагам или убежать, пытаясь найти безопасное убежище. В этом хаосе они вынуждены полагаться только друг на друга, ведь их связь – это единственная надежда на выживание. Дуэт вынужден принять разрушительное решение, которое закроет занавес последнего танца Венома и Эдди.

Кроме Тома Харди в картине снимались Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак и Энди Серкис.

После выхода лента получила прохладные отзывы критиков, а на Rotten Tomatoes и вовсе набрала лишь 40% свежести. Однако это не помешало ей стать лидером на Netflix.

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