Фільм про монстра очолив топ переглядів тижня на Netflix (відео)

Після прем'єри "Веном: Останній танець" отримав не надто вражаючі відгуки критиків, однак це не завадило йому за півроку стати лідером глядацьких симпатій на найбільшій стімінговій платформі.

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12,8 млн переглядів і 23,3 млн годин переглядів — такий результат за минулий тиждень показав американський супергеройський бойовик "Веном: Останній танець", який вирвався в беззаперечні лідери рейтингу стрімінгової платформи Netflix за минулі сім днів. Прем'єра стрічки у світовому прокаті відбулася 21 жовтня 2024 року, і тепер вона доступна до перегляду на платформі, де глядачі проголосували за неї своїм часом.

"Веном: Останній танець" – фільм за мотивами коміксів Marvel Comics про однойменного антигероя, знятий Келлі Марсел і написаний нею спільно з актором Томом Гарді, який зіграв головну роль. Це заключна частина трилогії, до якої увійшли "Веном" 2018 року і "Веном 2" (2021). Крім того, вона стала п'ятим і передостаннім коміксом у медіафраншизі "Всесвіт Людини-павука від Sony".

У центрі сюжету трилогії та останнього фільму зокрема — Едді Брок, невдаха зі складним минулим. Він стає учасником загадкового експерименту, внаслідок якого його тіло стає носієм для симбіота на ім'я Веном. Останній не просто оселяється всередині нього, а й розділяє його свідомість. У голові Едді звучать два голоси, і в будь-який момент зі звичайної людини чоловік може перетворитися на страшного монстра. Незважаючи на таке сусідство, людина і симбіот знаходять спільну мову і починають співіснувати як єдине ціле, створюючи небачений раніше союз.

Упродовж саги вони не раз рятували людство і перемагали ворогів, кількість яких зростає в геометричній прогресії. Вони одержимі помстою, і перед Едді та Веномом з'являються нові виклики.

Герої опиняються перед вибором — залишитися і протистояти ворогам або втекти, намагаючись знайти безпечний притулок. У цьому хаосі вони змушені покладатися тільки один на одного, адже їхній зв'язок — це єдина надія на виживання. Дует змушений ухвалити руйнівне рішення, яке закриє завісу останнього танцю Венома та Едді.

Крім Тома Гарді в картині знімалися Чіветел Еджіофор, Джуно Темпл, Ріс Іванс, Стівен Грем, Пеггі Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак і Енді Серкіс.

Після виходу стрічка отримала прохолодні відгуки критиків, а на Rotten Tomatoes і зовсім набрала лише 40% свіжості. Однак це не завадило їй стати лідером на Netflix.

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