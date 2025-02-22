5 найкращих драматичних міні-серіалів Netflix, які можна подивитися просто зараз

Пропонуємо на вибір кілька захопливих серіалів стримінгу.

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У Netflix є маса чудових шоу, які можна подивитися. Ось чому це один із найкращих потокових сервісів. Тут також є маса чудових міні-серіалів, які ідеально підходять для перегляду за один присід і є чудовим способом провести вихідні.

До вашої уваги п'ять мінісеріалів Netflix, які ви можете подивитися просто зараз, тож щойно ви закінчите з "Нульовим днем" (новий серіал із Робертом де Ніро), ви можете перейти до наступного проєкту Netflix. Про це пише tomsguide.

"Падіння будинку Ашерів" (2023)

"Падіння будинку Ашерів" — останній міні-серіал Netflix від творця "Привидів будинку на пагорбі" Майка Фленагана. Цей драматичний мінісеріал жахів, який запозичив свою назву у знаменитого оповідання Едгара Аллена По, заснований на кількох творах По і об'єднує їх в одну історію, дія якої розгортається протягом десятиліть, і розповідає про падіння Балтимора, генерального директора фармацевтичної компанії Меріленда Родеріка Ашера (Брюс Грінвуд) і решти членів сім'ї Ашерів.

"Гризельда" (2024)

У фільмі "Грізельда" Софія Вергара грає колумбійського наркобарона Грізельду Бланко, реальну версію Тоні Монтани з "Обличчя зі шрамом". Відома як "Хрещена мати кокаїну", вона була домінуючою силою в злочинному світі Маямі в 1980-х роках. Однак поєднання чинників призвело до її падіння, внаслідок чого вона в кінцевому підсумку опинилася у в'язниці, щоб втекти з картелю.

Хоча серіал сам по собі захопливий, саме гра Вергари в ролі головної Грізельди робить цей міні-серіал обов'язковим до перегляду. Вона повністю розчиняється в ролі, позбавляючись свого більш пихатого образу з "Американської сімейки". Вона була номінована на безліч нагород, зокрема на "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у міні-серіалі або телефільмі.

"Оленятко" (2024)

"Оленя" адаптоване з однойменного автобіографічного шоу коміка Річарда Гедда, яке мало величезний успіх на фестивалі Edinburgh Fringe. Однак успіх цієї п'єси зараз затьмарює успіх цього комедійно-драматичного мінісеріалу Netflix, який здобув шість премій "Еммі" і два "Золоті глобуси" та вважається найкращим мінісеріалом 2024 року.

"Первозданна Америка" (2025)

Режисером "Первозданної Америки" є режисер "Вогнів нічної п'ятниці" Пітер Берг. Обмежена серія з шести частин, це твір західного періоду, що являє собою жорстоке зображення зіткнення культури, релігії та спільноти на американському Заході під час війни в Юті 1857 року. У ролі Ісаака, який вирушив на захід у надії пережити втрату дружини і сина, виступає Тейлор Кітч.

Поруч із Кітчем грає глибокий акторський ансамбль. Кім Коутс грає лідера мормонів Брігама Янга, Джай Кортні і Кайл Бредлі Девіс — безжальних мисливців Вірджила і Тіллі, а Ши Вігхем — знаменитого горця Дикого Заходу Джима Бріджера, який керує заставою Форт Бріджер на Дикому Заході.

"Ріплі" (2024)

У серіалі "Ріплі" Ендрю Скотт грає головного героя Тома Ріплі, культового шахрая, який прославився завдяки кримінальному роману Патрісії Гайсміт 1955 року "Талановитий містер Ріплі" та екранізації 1999 року з Меттом Деймоном у головній ролі в ролі головного шахрая. У серіалі розповідається про те, як Ріплі вирушає в Італію в пошуках Діккі Грінліфа, і ця подорож зрештою потребує кількох шокуючих поворотів.

Раніше Фокус писав про найкращі серіали з високими рейтингами.