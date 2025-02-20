Найкращі детективні фільми з високими рейтингами: історії, що тримають у напрузі (відео)

Таємничі вбивства, несподівані сюжетні повороти та розслідування, які змушують затамувати подих. Детективні фільми не втрачають популярності серед кіноманів.

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Якщо ви шукаєте напружене кіно для вечірнього перегляду, ми зібрали найкращі детективні фільми, які здивують навіть найвибагливішого глядача. Фокус радить топ 5 стрічок, зважаючи на їхні рейтинги.

"Сім"

Культовий трилер Девіда Фінчера про детективів, які розслідують серію вбивств, пов'язаних із сімома смертними гріхами. У ролях: Бред Пітт, Морган Фрімен, Кевін Спейсі.

Двоє детективів – молодий, запальний Міллз (Бред Пітт) і досвідчений, який готується до пенсії, Сомерсет (Морган Фрімен) – беруться за справу серійного вбивці. Вбивця вибирає своїх жертв на основі семи смертних гріхів: обжерливість, жадібність, лінь, гнів, заздрість, гординя і хтивість. Фільм славиться похмурою атмосферою, напруженим фіналом і непередбачуваним сюжетом.

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Трейлер фільму "Сім"

"Дівчина з тату дракона"

Журналіст і хакерка об’єднуються, щоб розкрити давню сімейну таємницю. У ролях: Деніел Крейґ, Руні Мара, Крістофер Пламмер.

Журналіст Мікаель Блумквіст (Деніел Крейґ) розслідує зникнення жінки, що сталося 40 років тому. У цьому йому допомагає хакерка Лісбет Саландер (Руні Мара), яка має унікальні навички та складний характер. Разом вони відкривають страшні таємниці заможної родини Венґерів.

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Трейлер фільму "Дівчина з татуюванням дракона"

"Зникла"

Дружина зникає, і її чоловік стає головним підозрюваним у справі. У ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Ніл Патрік Гарріс.

У день п’ятої річниці шлюбу зникає дружина головного героя Ніка (Бен Аффлек). Поліція починає розслідування, і всі докази вказують на нього. Але що сталося насправді? Фільм тримає у напрузі до самого кінця і змушує глядача сумніватися у всьому, що той бачить і чує.

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Трейлер фільму "Зникла"

"Ножі наголо"

Стильний детектив про загадкову смерть письменника і розслідування ексцентричного детектива. У ролях: Денієл Крейґ, Кріс Еванс, Ана де Армас.

Заможного письменника Гарлана Тромбі знаходять мертвим у власному будинку після святкування його дня народження. Детектив Бенуа Блан (Денієл Крейґ) починає розслідування, у якому підозрюваними є всі члени сім'ї. Стрічка – сучасний переосмислений детектив у стилі Агати Крісті.

Рейтинг IMDb: 7.9/10

Трейлер фільму "Ножі наголо"

"Донні Дарко"

Містичний трилер 2001 року про підлітка, який переживає дивні події та намагається зрозуміти природу реальності. В ролях: Джейк Джилленгол, Джена Мелоун, Патрік Свейзі, Дрю Беррімор.

Донні Дарко – незвичайний підліток, який страждає на психічні розлади та бачить галюцинації. Одного разу він зустрічає таємничу істоту у кролячій масці на ім'я Френк, яка повідомляє йому, що до кінця світу залишилося всього 28 днів.

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Трейлер фільму "Донні Дарко"

Нагадаємо, які детективні серіали на Netflix варто переглянути.

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