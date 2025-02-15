Напруга до останньої хвилини: топ 5 захопливих детективних серіалів на Netflix (відео)

Якщо ви любите загадкові розслідування, харизматичних детективів та напружений сюжет, то ці серіали на Netflix стануть чудовим вибором на вихідні. Від психологічних трилерів до кримінальних драм – у цій добірці знайдеться щось для кожного.

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Після Дня всіх закоханих та марафону романтичних фільмів, ймовірно, вам захочеться змінити вектор та подивитися щось більш різке. Фокус радить топ 5 детективних серіалів на Netflix, зважаючи на їхні рейтинги.

"Мисливець за розумом"

Серіал розповідає про двох агентів ФБР, які наприкінці 1970-х років досліджують психологію серійних вбивць, проводячи з ними інтерв'ю, щоб зрозуміти їхній спосіб мислення. Це допомагає їм у розкритті поточних справ. Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер серіалу "Мисливець за розумом"

"Люпен"

Французький серіал про Ассана Діопа, який надихається пригодами Арсена Люпена, щоб помститися за свого батька, несправедливо звинуваченого в злочині. Ассан використовує свої навички майстра перевтілень для проведення хитромудрих афер. Рейтинг IMDb: 7.5.

Трейлер серіалу "Люпен"

"Грішниця"

Антологія, де кожен сезон розслідує окрему справу. У першому сезоні детектив Гаррі Амброз намагається з'ясувати мотиви жінки, яка без видимої причини вчинила вбивство на пляжі. Рейтинг IMDb: 7.8.

Трейлер серіалу "Грішниця"

"Лінкольн для адвоката"

Міккі Голлер — успішний адвокат з Лос-Анджелеса, який після аварії повертається до роботи, беручись за складну справу про вбивство. Він веде свої справи прямо з автомобіля Lincoln, що додає серіалу унікальності. Рейтинг IMDb: 7.8.

Трейлер серіалу "Лінкольн для адвоката"

"Люцифер"

Люцифер Морнінгстар, нудьгуючи в пеклі, вирішує переїхати до Лос-Анджелеса, де відкриває нічний клуб і стає консультантом поліції. Він допомагає розслідувати злочини, використовуючи свої надприродні здібності. Рейтинг IMDb: 8.0.

Трейлер серіалу "Люцифер"

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Також Фокус писав про критику фільму "Типу вагітна".