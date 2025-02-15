Напряжение до последней минуты: топ 5 захватывающих детективных сериалов на Netflix (видео)

Если вы любите загадочные расследования, харизматичных детективов и напряженный сюжет, то эти сериалы на Netflix станут отличным выбором на выходные. От психологических триллеров до криминальных драм — в этой подборке найдется что-то для каждого.

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После Дня всех влюбленных и марафона романтических фильмов, вероятно, вам захочется сменить вектор и посмотреть что-то более резкое. Фокус советует топ 5 детективных сериалов на Netflix, учитывая их рейтинги.

"Охотник за разумом"

Сериал рассказывает о двух агентах ФБР, которые в конце 1970-х годов исследуют психологию серийных убийц, проводя с ними интервью, чтобы понять их образ мышления. Это помогает им в раскрытии текущих дел. Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер сериала "Охотник за разумом"

"Люпен"

Французский сериал об Ассане Диопа, который вдохновляется приключениями Арсена Люпена, чтобы отомстить за своего отца, несправедливо обвиненного в преступлении. Ассан использует свои навыки мастера перевоплощений для проведения хитроумных афер. Рейтинг IMDb: 7.5.

Трейлер сериала "Люпен"

"Грешница"

Антология, где каждый сезон расследует отдельное дело. В первом сезоне детектив Гарри Амброз пытается выяснить мотивы женщины, которая без видимой причины совершила убийство на пляже. Рейтинг IMDb: 7.8.

Трейлер сериала "Грешница"

"Линкольн для адвоката"

Микки Холлер — успешный адвокат из Лос-Анджелеса, который после аварии возвращается к работе, берясь за сложное дело об убийстве. Он ведет свои дела прямо из автомобиля Lincoln, что добавляет сериалу уникальности. Рейтинг IMDb: 7.8.

Трейлер сериала "Линкольн для адвоката"

"Люцифер"

Люцифер Морнингстар, скучая в аду, решает переехать в Лос-Анджелес, где открывает ночной клуб и становится консультантом полиции. Он помогает расследовать преступления, используя свои сверхъестественные способности. Рейтинг IMDb: 8.0.

Трейлер сериала "Люцифер"

Напомним, какие романтические комедии стоит посмотреть на Netflix.

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