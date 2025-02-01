Лучшие романтические комедии на Netflix: что посмотреть для хорошего настроения (видео)

Современные легкие ленты на любое настроение. В главных ролях — Сидни Суини, Глен Пауэлл, Нина Добрев, Дженнифер Лоуренс и другие.

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Если вы ищете идеальный фильм для уютного вечера, Netflix предлагает множество замечательных романтических комедий, которые подарят вам хорошее настроение и теплые эмоции. О лучших ромкомах, которые можно посмотреть на стриминговом сервисе, пишет Tudum.

"Люблю тебя ненавидеть"

Американская романтическая комедия 2023 года, режиссером и соавтором которой является Уилл Глак. В фильме рассказывается история студентки права Бостонского университета Би, которая знакомится с сотрудником банка Беном. После первого свидания их взаимное влечение превращается в неприязнь. Через некоторое время они снова встречаются на свадьбе сестры Би в Австралии и решают притвориться парой, чтобы избежать неловких ситуаций с бывшими партнерами и вопросов от родственников.

Главные роли исполнили Сидни Суини (Би) и Глен Пауэлл (Бен).

Трейлер фильма "Люблю тебя ненавидеть"

"Игроки"

Спортивная журналистка Мак (Джина Родригес) потратила годы на разработку специальных игр со своим лучшим другом Адамом (Дэймон Уэйанс-младший) и их командой. Ее гид помог побывать многим людям в отношениях, но сама Мак неожиданно влюбляется в военного корреспондента. Сможет ли она в реальной жизни справиться с чувствами?

Трейлер фильма "Игроки"

"Без обид"

32-летняя Мэдди Баркер работает водителем Uber и барменшей в Монтоке, штат Нью-Йорк. После конфискации ее автомобиля и финансовых трудностей, она находит необычное объявление от состоятельных родителей застенчивого 19-летнего парня по имени Перси. Они ищут женщину, которая поможет их сыну стать более социально активным перед поступлением в колледж. Мэдди соглашается на это предложение, но установить контакт с Перси оказывается сложнее, чем она ожидала.

Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс (Мэдди Баркер) и Эндрю Барт Фельдман (Перси).

Трейлер фильма "Без обид"

"Безупречная находка"

Дженна Джонс (Габриэль Юнион) готова вернуться в карьеру модного редактора. Однажды вечером она идет на вечеринку и целует мужчину по имени Эрик (Кит Паверс), который на 15 лет моложе ее. Она даже не подозревает, что Эрик — сын ее босса и новый видеооператор компании, с которым она будет работать. Сможет ли Дженна сохранить свой роман в тайне?

Трейлер фильма "Безупречная находка"

"Маршрут к любви"

После неожиданного разрыва отношений Аманда Райли (Рэйчел Ли Кук) отправляется в тайный групповой тур во Вьетнам. Путешествуя по разным городам, она встречает экскурсовода Синга (Скотт Ли), который открывает ей глаза на приключения и любовь. Фильм не только показывает достопримечательности и пейзажи Вьетнама, но также является первым фильмом, снятым в этой стране после пандемии коронавируса.

Трейлер фильма "Маршрут к любви"

"Заговор"

Харпер и Чарли — двое молодых ассистентов в Нью-Йорке, которые работают на своих строгих и требовательных боссов. Постоянно перегруженные работой, они придумывают хитрый план: свести своих руководителей, чтобы те стали менее раздражительными. В результате они сами неожиданно сближаются и понимают, что между ними нечто большее, чем просто заговор.

В главных ролях Зои Дойч (Харпер Мур) и Глен Пауэлл (Чарли Янг).

Трейлер фильма "Заговор"

"Запах любви"

Натали — журналистка из Лос-Анджелеса, которая постоянно терпит неудачи в любви. Через приложение для знакомств она знакомится с парнем по имени Джош, который кажется идеальным. Она отправляется к нему в другой город на Рождество, чтобы сделать сюрприз, но обнаруживает, что ее обманули — вместо привлекательного парня на фото ее встречает застенчивый юноша.

Фильм вдохновлен историями Catfishing (когда люди выдают себя за других в соцсетях).

А Нина Добрев, звезда сериала "Дневники вампира", впервые сыграла главную роль в рождественской комедии.

Трейлер фильма "Запах любви"

Напомним, какой украинский фильм возглавил рейтинги Netflix.

Также Фокус писал о лучших комедиях на Netflix.