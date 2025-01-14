Самый популярный фильм Netflix в Украине: отечественная комедия возглавила рейтинг

Комедия "Собрание ОСМД" стала самым популярным фильмом на Netflix в Украине. Лента рассказывает о жителях одной многоэтажки, которые собрались, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму.

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На стриминговой платформе Netflix все чаще появляются украинские фильмы и сериалы, которые становятся доступными для зрителей в разных странах и популяризируют отечественный кинематограф. 10 января библиотека Netflix пополнилась еще одной украинской лентой — комедией "Собрание ОСМД" режиссера Мити Шмурака. Фильм, который вышел в прокат 12 декабря 2024 года, уже получил популярность среди зрителей и стал самым популярным в Украине на платформе.

Комедия "Собрание ОСМД" возглавила Топ 10 фильмов в Украине.

Комедия "Собрание ОСМД" возглавила Топ 10 фильмов в Украине Фото: Скриншот

"Собрание ОСМД": о чем фильм

События комедии "Собрание ОСМД" разворачиваются вокруг собрания жителей многоэтажки, которые должны решить, покупать ли генератор на случай блэкаута зимой. Однако одного генератора не хватит, чтобы обеспечить электроэнергией все квартиры. Вопрос, кто останется без света, становится началом конфликтов между соседями. А на фоне споров выясняются более глубокие личные проблемы и недоразумения, которые годами накапливались между жильцами дома.

Студия "Мамахихотала" создала полнометражный фильм всего за полтора месяца.

В фильме представлено 11 ярких персонажей, среди которых:

Ирина (Ольга Сумская) — уверенная в себе директор детского сада;

Тарас (Евгений Янович) — высокомерный бизнесмен;

Надя (Ангелина Самчик) — его идеальная девушка;

Гриша (Михаил Кукуюк) — эксцентричный сосед;

Юля (Антонина Хижняк) — здравомыслящая жительница дома;

Паша (Игорь Портянко) — ответственный сосед;

пенсионеры Семен и Галина (Виктор Жданов и Нина Набока);

эмоциональная пара с детьми Оксана и Антон (Мария и Александр Рудинские);

Кирилл (Миша Лебига) — новичок на собрании ОСМД.

Напомним, второй сезон сериала "Игра в кальмара" побил рекорды Netflix. По состоянию на 10 января он возглавлял рейтинг самых популярных неанглоязычных шоу на платформе в 91 стране.

Ранее Фокус писал о 7 самых ожидаемых премьерах Netflix, которые стоит посмотреть в январе.