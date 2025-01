Второй сезон "Игры в кальмара" побил рекорды Netflix

Второй сезон сериала "Игра в кальмара" продолжает триумф на Netflix, удерживая первое место в рейтинге неанглоязычных шоу в 91 стране и, став одним из самых популярных проектов в истории платформы. Успех сериала также возродил интерес к корейской музыке 80-х.

Второй сезон сериала "Игра в кальмара" уже вторую неделю подряд возглавляет рейтинг самых популярных неанглоязычных шоу на Netflix в 91 стране. Такую информацию сообщает корейское агентство Yonhap.

С момента премьеры 26 декабря дорама собрала 126,2 миллиона просмотров за 11 дней, став одним из самых успешных сериалов в истории платформы. Сейчас второй сезон занимает второе место среди всех неанглоязычных проектов Netflix.

Популярность сериала также способствовала росту внимания к первому сезону, который поднялся на второе место в рейтинге неанглоязычных сериалов, набрав 13,6 миллиона просмотров за неделю.

Успех шоу также повлиял на популярность корейской музыки, которая звучит в сериале. Одной из таких песен стала культовая композиция 80-х годов "To You" (그대에게) в исполнении Шина Хечола, лидера рок-группы N.E.X.T. Трек рэпера Яна Донкина (YDG) "Bolo" стал хитом, возглавив к-поп-чарты iTunes в Великобритании, Канаде и Индии, а также вошел в тройку лидеров во Франции, США и Германии. На Spotify песня стала лидером вирусных чартов Швейцарии, заняла 3 место в Германии и 4 — во Франции.

Заметим, что первый сезон "Игры в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix, получив шесть премий "Эмми", в том числе за главную роль Ли Чжон Чжэ. Кроме того, стриминговая платформа выпустила реалити-шоу по мотивам сериала, где 456 участников соревновались за главный приз в $4,56 миллиона.

