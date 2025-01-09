Netflix и не только: 7 премьер сериалов, которые нужно посмотреть в январе

Зрители увидят как новые сериалы, так и продолжение уже полюбившихся шоу.

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Январь порадует поклонников сериалов новыми премьерами. Свои новые проекты представит не только Netflix, но и Max, Apple TV+, Disney+, а также на Amazon Prime Video. Какие же сериалы увидят зрители в ближайшие три недели, узнавал Фокус.

"Первозданная Америка"

"Первозданная Америка" – американский шестисерийный сериал в жанре вестерна от Питера Берга по сценарию Марка Смита (соавтор "Выжившего). Главные роли в нем исполнили Тейлор Китч, Саура Лайтфут Леон, Джай Кортни, Шей Уигем, Бетти Гилпин и Дэйн Дехаан. Работа над ним началась в декабре 2022 года.

Сюжет переносит зрителей в 1857 год и показывает мать и сына, которые бегут от прошлого и создают новую семью, пытаясь справиться со свободными и жестокими нравами американского Запада. По дороге она встречает Айзека, который помогает ей в путешествии. На пути им встретятся солдаты, поселенцы, коренные американцы и лидер мормонов Бригам Янг, у которого есть собственная армия.

Премьера "Первозданной Америки" на Netflix – 9 января.

"Питт"

"Питт" – 15-серийный американский медицинский драматический телесериал. Он представляет собой реюнион людей, которые прославили когда-то "Скорую помощь": актера Ноа Уайли, продюсера Джона Уэллса и шоураннера Р. Скотта Геммилла. У новинки смелый концепт, напоминающий боевик "24 часа": каждый из 15 эпизодов расскажет об одном часе 15-часовой смены в обычной больнице Питтсбурга.

Ноа Уайли, чья карьера взлетела, когда он воплотил на экране молодого доктора Джона Картера в "Скорой помощи", играет доктора Майкла (известного как Робби) Робинавича, главного санитара в травматологическом отделении. Он сталкивается с неотложными медицинскими ситуациями, кадровыми проблемами и воспоминаниями о смерти наставника от COVID во время пандемии.

Не меньшие страсти кипят и за кадром. Дело в том, что шоу продюсирует Джон Уэллс, который также работал над "Скорой помощью". Вместе с Уайли он обсуждал продолжение "Скорой помощи" с постаревшим доктором Картером, но так и не пришли к соглашению с наследниками Майкла Крайтона, создателя этого шоу. Теперь вдова Крайтона подает в суд, утверждая, что "Питт" – это абсолютный плагиат, поскольку сериал просто изменил имя и местонахождение главного героя. В свою очередь студия Warner Brothers, стоящая за "Питтом", утверждает, что это новое и необычное медицинское шоу. Пока что судебные разборки в разгаре.

Премьера "Питта" состоится 9 января на канале Max в США

"На вызове"

"На вызове" – восьмисерийный американский телесериал в жанре полицейский процедурал, созданный Тимом Уолшем и Эллиотом Вулфом. Это первый сериал продюсера Дика Вульфа, который будет показан в получасовом формате, а продолжительность составит 24 минуты. За плечами Вульфа такие суперпопулярные "Закон и порядок" и "Закон и порядок: Специальный корпус", известные своей прямолинейностью. В новом проекте он по-прежнему придерживается жанра.

В центре сюжета – ветеран-инструктор полицейского управления Лонг-Бич Трейси Хармон и новобранец Алексе Диасе, которые выезжают на экстренные вызовы на улицах Лонг-Бич, Калифорния, а также переживают последствия потери коллеги-полицейского.

Премьера "По вызову" – 9 января на Amazon Prime Video.

"Асура"

"Асура" – многообещающая драма, которая была написана и срежиссирована японским режиссером Хирокадзу Корээдой, чей фильм "Магазинные воришки" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 2018 году. Как и во многих его фильмах, сюжет сосредоточен на семье. В центре истории – четыре сестры. Одна преподает искусство икебаны, или японской флористики, другая – библиотекарь, третья – традиционная домохозяйка, а самая молодая и мятежная – официантка. В какой-то момент они узнают, что у их стареющего отца был роман на стороне, и борются с эмоциональным воздействием обладания этой информацией и решают скрыть это от своей матери. Разные жизни и личности сестер не облегчают задачу.

Шоу представляет собой переосмысление японского сериала 1979 года и фильма 2003 года, причем оба основаны на романе "Как Асура" Кунико Мукоды.

"То, что делает драмы Кунико Мукоды такими насыщенными, – это поверхностный яд, которым обмениваются в разговоре, и любовь, скрытая за этими жестокими словами", – отмечает Корээда.

Премьера "Асуры" состоится 9 января на Netflix.

"Разделение 2"

Второй сезон американского научно-фантастического телевизионного сериала в жанре психологического триллера от Apple TV+ и Бена Стиллера продолжает историю (2022 год), где для сотрудников таинственной компании Lumon Industries ввели медицинскую процедуру под названием "разделение". Она позволяет разделить воспоминания человека между работой и домом, фактически создавая две личности в одном теле. "Внешние" (outies) не подозревают, что происходит в офисе, тогда как "внутренние" (innies) остаются в адском существовании, из которого не могут вырваться.

Во втором сезоне в кадре снова Адам Скотт, Бритт Лоуэр, Джон Туртурро и Зак Черри, Патрисия Аркетт, Гвендолин Кристи и Боб Балабан. Режиссер Дэн Эриксон показывает, что главный герой возвращается Марк Скаут (Адам Скотт) в Lumon и обнаруживает изменения как в офисе, так и среди коллег. Остальные подробности сюжета не разглашаются, но в сеть попали фото, что каким-то образом компания сотрудников оказалась на заснеженном плато за пределами офиса.

Премьера второго сезона "Разделения" состоится 17 января на Apple TV+.

"Основная цель"

Восьмисерийный триллер о заговоре "Основная цель" – сериал, сценарий к которому написал отмеченным наградами Стивом Томпсоном ("Шерлок", "Венская кровь"). Он также является исполнительным продюсером проекта.

В центре рассказа – блестящий молодой аспирант-математик Эдвард Брукс в исполнении Лео Вудолла, сыгравшего сердцееда Декстера в "Одном дне" и мошенника Джека в "Белом лотосе". Он находится на грани крупного прорыва. Если ему удастся найти закономерность в простых числах, он получит ключ ко всем компьютерам в мире. Вскоре Брукс начинает понимать, что невидимый враг пытается уничтожить его идею еще до ее рождения, что приводит его в орбиту Тайлы Сандерс, женщины-агента АНБ (Квинтесса Суинделл), которой поручено наблюдать и сообщать о поведении математиков. Вместе они начинают распутывать тревожный заговор, в центре которого находится Эдвард.

В актерский состав также вошли номинанты и лауреаты престижных кинонаград Стивен Ри ("Жестокая игра"), Дэвид Моррисси ("Шервуд", "Ходячие мертвецы"), Марта Плимптон ("Режим"), Сидсе Бабетт Кнудсен ("Борген"), Джейсон Флеминг ("Загадочная история Бенджамина Баттона"), Гарри Ллойд ("Игра престолов"), Али Сулиман ("Джек Райан Тома Клэнси", "Рай сегодня"), Фра Фи ("Мятежная луна", "Соколиный глаз") и Джозеф Майделл ("Вечная дочь").

Премьера "Основной цели" состоится 22 января на Apple TV+.

"Ночной агент 2"

"Ночной агент 2" – продолжение детективного триллера Шона Райана об агенте ФБР Питере Сазерленде. К главной роли вернулся Габриэль Бассо. В первом сезоне он начинал как агент ФБР низшего звена, отвечающий на телефонные звонки в Белом доме по ночам, а затем ввязался в напряженные действия, перехитрив потенциальных убийц, раскрыв заговор внутри правительства США и спасая жизнь президента.

Во втором сезоне Питер присоединился к секретным силам Ночных агентов, скрытой правительственной операции, которая берется за проблемы, что не под силу традиционной контрразведке.

В проект также снова играет Лусиан Бьюкенен. Ее персонаж – Роуз, эксперт по кибербезопасности, которая в первом сезоне стала возлюбленной Питера и партнером по раскрытию заговоров. Бриттани Сноу играет Элис, его партнера по следующему заданию, а Аманда Уоррен воплотила образ Кэтрин Уивер, которая обучает новых ночных агентов.

Других деталей сюжета Netflix не раскрывает, но известно, что сериал снимался в Вашингтоне, округ Колумбия, Нью-Йорке и Таиланде.

Премьера "Ночного агента" состоится 23 января на Netflix.

"Рай"

"Рай" – восьмисерийный сериал Дэна Фогельмана, который погружает зрителей в утопическое сообщество, где бок о бок живут самые блестящие и влиятельные умы мира. Но эта идиллическая обстановка разрушается, когда шокирующее убийство выводит на свет глубоко запрятанные секреты. Между ложью и правдой, "Рай" исследует человеческие слабости с престижным актерским составом во главе со Стерлингом К. Браун, Джеймс Марсден и Джулианна Николсон.

Браун играет Ксавьера Коллинза, когда-то агента Секретной службы, приписанного к президенту (Джеймс Марсден). Единственное, что общего у Ксавьера с Рэндаллом, — это то, что они оба очень умные парни. Сцены в Белом доме сняты в ретроспективе, а настоящее происходит в сообществе, которое выглядит настолько очищенным и стереотипно маленьким городком, что декорации могли быть заимствованы из псевдо-рая из "Хорошего места". В каждом эпизоде ​​есть важные повороты событий, сериал интенсивный и захватывающий, а Джулианна Николсон, как самая могущественная женщина на Земле, прекрасно играет против своего обычного добросердечного, приземленного типа.

Премьера "Рая" состоится 28 января на Hulu и Disney+ .

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