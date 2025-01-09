Netflix і не тільки: 7 прем'єр серіалів, які потрібно подивитися в січні

Глядачі побачать як нові серіали, так і продовження вже улюблених шоу.

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Січень порадує шанувальників серіалів новими прем'єрами. Свої нові проекти представить не тільки Netflix, а й Max, Apple TV+, Disney+, а також на Amazon Prime Video. Які ж серіали побачать глядачі в найближчі три тижні, дізнавався Фокус.

"Первісна Америка"

"Первісна Америка" – американський шестисерійний серіал у жанрі вестерну від Пітера Берга за сценарієм Марка Сміта (співавтор "Той, хто вижив"). Головні ролі в ньому виконали Тейлор Кітч, Саура Лайтфут Леон, Джай Кортні, Шей Вігем, Бетті Гілпін і Дейн Дехаан. Робота над ним почалася в грудні 2022 року.

Сюжет переносить глядачів у 1857 рік і показує матір і сина, які тікають від минулого і створюють нову сім'ю, намагаючись впоратися з вільними і жорстокими звичаями американського Заходу. Дорогою вона зустрічає Айзека, який допомагає їй у подорожі. На шляху їм зустрінуться солдати, поселенці, корінні американці та лідер мормонів Брігам Янг, у якого є власна армія.

Прем'єра "Первісної Америки" на Netflix – 9 січня.

"Пітт"

"Пітт" – 15-серійний американський медичний драматичний телесеріал. Він являє собою реюніон людей, які прославили колись "Швидку допомогу": актора Ноа Вайлі, продюсера Джона Веллса і шоураннера Р. Скотта Геммілла. У новинки сміливий концепт, що нагадує бойовик "24 години": кожен із 15 епізодів розповість про одну годину 15-годинної зміни у звичайній лікарні Піттсбурга.

Ноа Вайлі, чия кар'єра злетіла, коли він втілив на екрані молодого лікаря Джона Картера у "Швидкій допомозі", грає лікаря Майкла (відомого як Роббі) Робінавіча, головного санітара в травматологічному відділенні. Він стикається з невідкладними медичними ситуаціями, кадровими проблемами та спогадами про смерть наставника від COVID під час пандемії.

Не менші пристрасті вирують і за кадром. Річ у тім, що шоу продюсує Джон Веллс, який також працював над "Швидкою допомогою". Разом із Вайлі він обговорював продовження "Швидкої допомоги" з постарілим доктором Картером, але так і не дійшли згоди зі спадкоємцями Майкла Крайтона, творця цього шоу. Тепер вдова Крайтона подає до суду, стверджуючи, що "Пітт" – це абсолютний плагіат, оскільки серіал просто змінив ім'я і місцезнаходження головного героя. Зі свого боку студія Warner Brothers, що стоїть за "Піттом", стверджує, що це нове і незвичайне медичне шоу. Поки що судові розбірки в розпалі.

Прем'єра "Пітта" відбудеться 9 січня на каналі Max у США

"На виклику"

"На виклику" – восьмисерійний американський телесеріал у жанрі поліцейський процедурал, створений Тімом Волшем і Елліотом Вулфом. Це перший серіал продюсера Діка Вульфа, який буде показаний у півгодинному форматі, а тривалість становитиме 24 хвилини. За плечима Вульфа такі суперпопулярні "Закон і порядок" і "Закон і порядок: Спеціальний корпус", відомі своєю прямолінійністю. У новому проекті він, як і раніше, дотримується жанру.

У центрі сюжету – ветеран-інструктор поліцейського управління Лонг-Біч Трейсі Гармон і новобранець Алексє Діасе, які виїжджають на екстрені виклики на вулицях Лонг-Біч, Каліфорнія, а також переживають наслідки втрати колеги-поліцейського.

Прем'єра "На виклику" – 9 січня на Amazon Prime Video.

"Асура"

"Асура" – багатообіцяюча драма, яка була написана і зрежисована японським режисером Хірокадзу Коріедою, чий фільм "Магазинні злодюжки" здобув "Золоту пальмову гілку" в Каннах у 2018 році. Як і в багатьох його фільмах, сюжет зосереджений на сім'ї. У центрі історії — чотири сестри. Одна викладає мистецтво ікебани, або японської флористики, інша – бібліотекарка, третя – традиційна домогосподарка, а наймолодша та найбунтівніша — офіціантка. У якийсь момент вони дізнаються, що їхній батько, який старіє, мав роман на стороні, і борються з емоційним впливом володіння цією інформацією, вирішуючи приховати це від своєї матері. Різні життя й особистості сестер не полегшують завдання.

Шоу являє собою переосмислення японського серіалу 1979 року і фільму 2003 року, причому обидва засновані на романі "Як Асура" Куніко Мукоди.

"Те, що робить драми Куніко Мукоди такими насиченими, – це поверхнева отрута, якою обмінюються в розмові, і кохання, сховане за цими жорстокими словами", – зазначає Кореєда.

Прем'єра "Асури" відбудеться 9 січня на Netflix.

"Поділ 2"

Другий сезон американського науково-фантастичного телевізійного серіалу в жанрі психологічного трилера від Apple TV+ і Бена Стіллера продовжує історію (2022 рік), де для працівників таємничої компанії Lumon Industries запровадили медичну процедуру під назвою "розділення". Вона дає змогу розділити спогади людини між роботою та домом, фактично створюючи дві особистості в одному тілі. "Зовнішні" (outies) не підозрюють, що відбувається в офісі, тоді як "внутрішні" (innies) залишаються в пекельному існуванні, з якого не можуть вирватися.

У другому сезоні в кадрі знову Адам Скотт, Брітт Лоуер, Джон Туртурро і Зак Черрі, Патрісія Аркетт, Гвендолін Крісті та Боб Балабан. Режисер Ден Еріксон показує, що головний герой повертається Марк Скаут (Адам Скотт) в Lumon і виявляє зміни як в офісі, так і серед колег. Інші подробиці сюжету не розголошуються, але в мережу потрапили фото, що якимось чином компанія співробітників опинилася на засніженому плато за межами офісу.

Прем'єра другого сезону "Поділу" відбудеться 17 січня на Apple TV+.

"Основна мета"

Восьмисерійний трилер про змову "Основна мета" – серіал, сценарій до якого написав відзначений нагородами Стів Томпсон ("Шерлок", "Віденська кров"). Він також є виконавчим продюсером проекту.

У центрі розповіді – блискучий молодий аспірант-математик Едвард Брукс у виконанні Лео Вудолла, який зіграв серцеїда Декстера в "Одному дні" і шахрая Джека в "Білому лотосі". Він перебуває на межі великого прориву. Якщо йому вдасться знайти закономірність у простих числах, він отримає ключ до всіх комп'ютерів у світі. Незабаром Брукс починає розуміти, що невидимий ворог намагається знищити його ідею ще до її народження, що приводить його в орбіту Тайли Сандерс, жінки-агентки АНБ (Квінтесса Свінделл), якій доручено спостерігати і повідомляти про поведінку математиків. Разом вони починають розплутувати тривожну змову, у центрі якої перебуває Едвард.

До акторського складу також увійшли номінанти і лауреати престижних кінонагород Стівен Рі ("Жорстока гра"), Девід Морріссі ("Шервуд", "Ходячі мерці"), Марта Плімптон ("Режим"), Сідсе Бабетт Кнудсен ("Борген"), Джейсон Флемінг ("Загадкова історія Бенджаміна Баттона"), Гаррі Ллойд ("Гра престолів"), Алі Суліман ("Джек Раян Тома Кленсі", "Рай сьогодні"), Фра Фі ("Буремний місяць", "Соколине око") і Джозеф Майделл ("Вічна дочка").

Прем'єра "Основної мети" відбудеться 22 січня на Apple TV+.

"Нічний агент 2"

"Нічний агент 2" – продовження детективного трилера Шона Раяна про агента ФБР Пітера Сазерленда. До головної ролі повернувся Габріель Бассо. У першому сезоні він починав як агент ФБР нижчої ланки, що відповідає на телефонні дзвінки в Білому домі вночі, а потім вплутався в напружені дії, перехитривши потенційних убивць, розкривши змову всередині уряду США і рятуючи життя президента.

У другому сезоні Пітер приєднався до секретних сил Нічних агентів, прихованої урядової операції, яка береться за проблеми, що не під силу традиційній контррозвідці.

У проєкті також знову грає Лусіан Б'юкенен. Її персонаж – Роуз, експертка з кібербезпеки, яка в першому сезоні стала коханою Пітера і партнером з розкриття змов. Бріттані Сноу грає Еліс, його партнерку за наступним завданням, а Аманда Воррен втілила образ Кетрін Вівер, яка навчає нових нічних агентів.

Інших деталей сюжету Netflix не розкриває, але відомо, що серіал знімали у Вашингтоні, округ Колумбія, Нью-Йорку і Таїланді.

Прем'єра "Нічного агента" відбудеться 23 січня на Netflix.

"Рай"

"Рай" – восьмисерійний серіал Дена Фогельмана, який занурює глядачів в утопічне співтовариство, де пліч-о-пліч живуть найблискучіші і найвпливовіші уми світу. Але ця ідилічна обстановка руйнується, коли шокуюче вбивство виводить на світло глибоко заховані секрети. Між брехнею і правдою, "Рай" досліджує людські слабкості з престижним акторським складом на чолі зі Стерлінгом К. Брауном, Джеймсом Марсденом і Джуліанною Ніколсон.

Браун грає Ксав'єра Коллінза, колись агента Секретної служби, приписаного до президента (Джеймс Марсден). Єдине, що спільного у Ксав'єра з Рендаллом, — це те, що вони обидва дуже розумні хлопці. Сцени в Білому домі зняті в ретроспективі, а теперішнє відбувається в спільноті, яка виглядає настільки очищеним і стереотипно маленьким містечком, що декорації могли бути запозичені з псевдо-раю з "Гарного місця". У кожному епізоді є важливі повороти подій, серіал інтенсивний і захопливий, а Джуліанна Ніколсон, як наймогутніша жінка на Землі, чудово грає проти свого звичайного добросердого, приземленого типу.

Прем'єра "Раю" відбудеться 28 січня на Hulu і Disney+ .

Раніше Фокус писав про три культові фільми жахів з Японії.