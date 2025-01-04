Еталон кошмару: три найстрашніші японські фільми жахів

Японія подарувала світові фільми жахів, за якими потім було знято безліч римейків, проте вони не змогли перевершити оригінали ні за рівнем саспенсу, ні за майстерністю акторської гри.

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Жанр жахів у кінематографі є одним із найпопулярніших серед глядачів. Головне завдання таких фільмів — викликати почуття страху, тривоги і невизначеності, створити напружену атмосферу жаху або болісного очікування чогось жахливого, тобто так званий ефект "саспенс". Щорічно у світі виробляється величезна кількість хорорів: починаючи від Голлівуду і закінчуючи якимись низькобюджетними фільмами маловідомих режисерів. Країною, що справила величезний вплив на цей жанр, є Японія, яка подарувала світові такі фільми, як "Дзвінок", "Прокляття" та інші, що стали матеріалом для численних римейків. Фокус зібрав трійку найстрашніших прикладів саспенсу з Країни висхідного сонця.

"Дзвінок" (1998)

"Дзвінок" – культова картина жахів від японського майстра хорору Хідео Накати за мотивами однойменного роману Кодзі Судзукі. Оригінальна назва не має власного сенсу в японській мові і є транслітерацією англійського слова ring, що може означати і "дзвінок", і "кільце".

У центрі сюжету – журналістка Рейко Асакава (Нанако Мацусіма), яка після загадкової смерті племінниці Томоко Оісі (Юко Такуеті) вирішує самостійно знайти пояснення тому, що трапилося, з недовірою ставлячись до типового, як вважає, міському міфу про те, що після перегляду якоїсь відеокасети лунає телефонний дзвінок, а за тиждень людина помирає з обличчям, перекошеним від жаху. Однак все передбачене починає збуватися і з самою Рейко – і вона, подолавши первісний скепсис, розуміє, що не залишилося іншого вибору, окрім як розібратися в причинах того, що відбувається, попросивши підтримку в колишнього чоловіка Рюдзі Такаяма (Хіроюкі Санада). Розпочате розслідування приводить Асакаву і Рюдзі в покинутий будинок, де багато років тому сталася трагедія: дівчина на ім'я Садако (Ріе Іноу) була заживо похована в глибокому колодязі. Рейко усвідомлює, що час майже минув — і робить усе, щоб допомогти душі невинно убієнної знайти спокій. Однак після того, як герої, здавалося б, домоглися перемоги, замість "хепі-енду" відбуваються події, які, по суті, скасовують усе зроблене у фільмі та повертають ситуацію до початкового стану.

Садако (в американській версії Самара) – привид у центрі прокляття, є одним із найбільш знакових антагоністів жахів усіх часів. Її здатність виповзати з телевізора по праву стала основним елементом фільму, хоча її вихід з колодязя та інші моменти лякають не менше.

Картина мала величезний касовий успіх, заробивши у світовому прокаті понад $347 мільйонів за бюджету в $1,2 млн.

Пізніше фільм був перезнятий у Південній Кореї – "Дзвінок: Вірус" і в США – "Дзвінок" з Наомі Воттс у головній ролі. Однак жоден із римейків не переплюнув за атмосферою жаху оригінал.

"Прокляття: Образа" (2002)

"Прокляття" (Ju-On: The Grudgen) – японський фільм жахів, сценаристом і режисером якого виступив Такасі Сімідзу. Це третя частина серії "Прокляття" і перша, випущена в театральній версії (перші дві були зняті безпосередньо на відео).

Фільм складається з кількох сюжетних ліній, об'єднаних тільки темою прокляття. У героїв немає нічого спільного. Серед них соціальна працівниця Ріка, сімейна пара Кацуя і Кадзумі, сестра Кацуя Хітомі, детектив Тояма і його донька-підліток Ідзумі. Усі історії пов'язує тільки будинок і випадкова присутність будь-якого персонажа в ньому.

Одна з героїнь – соціальна працівниця Ріка, яку наймають для догляду за Сачі Токунаге, літньою жінкою в кататонії. Ріка виявляє тихий приміський будинок у стані безладу, а її підопічна виснажена і брудна, і більше нікого немає вдома. Пилососячи, вона знаходить сімейну фотографію з вирізаним обличчям дружини. Нагорі дівчина чує човганні звуки, що лунають із шафи в спальні, яка була заклеєна скотчем. Ріка знімає скотч і відчиняє двері, коли чує нявкання. Усередині шафи вона виявляє чорну кішку і маленького хлопчика, якого вона впізнає за фотографією. У результаті дівчина гине.

Пізніше з'ясовується, що в будинку, де опинилася Ріка, багато років тому сталася трагедія. Там чоловік убив свою дружину Каяко, а доля їхнього шестирічного сина Тосіо залишилася невідомою, хлопчик зник. Вмираючи, жінка прокляла вбивцю і місце, де вона зустріла смерть. Тепер привид несе смерть усім, хто наважився наблизитися до його володінь, і смерть сімейства, що мешкає тепер у цьому будинку, була лише ланкою в ланцюзі кривавих убивств і таємничих зникнень.

Одним із наймоторошніших прийомів, використаних у фільмі, – нявкання привида, що лякає глядача.

"Прокляття" – це, по-перше, фантастичний фільм у всіх технічних аспектах. Він значною мірою спирається на напружену і моторошну атмосферу, використовуючи звук, освітлення і дизайн декорацій для створення відчуття, що переслідує. Мінімалістський саундтрек з тривожними шумами і ретельне використання тиші посилюють напругу, змушуючи глядачів очікувати чогось жахливого навіть у, здавалося б, буденних сценах. А анахронічний монтаж робить його непередбачуваним переглядом.

Характер "Прокляття" також доволі знаковий, а моторошний молодий Тосіо є одним із найбільш упізнаваних привидів фільмів у Японії та за її межами. На додаток до сильного оповідання, яке створює правдоподібну надприродну передумову мстивих привидів, хореографія їхніх рухів близька до досконалості. Незалежно від того, сидять вони в кутку чи повзають під простирадлами, кожен вид цих надприродних істот жаліє кров.

"Реінкарнація" (2005)

"Реінкарнація" – ще один фільм короля японського горору Такасі Сімідзу. Замість того щоб вибудовувати драматичну експозицію перед зануренням у жах, картина лякає від самого початку і не зупиняється.

Сімідзу в цьому хоррорі застосував трохи інший підхід. Граючи з метамовою, історія слідує за актрисою Нагісою Сугіурою, яка працює над фільмом жахів. Вона знімається в картині "Спогади", заснованій на реальному масовому вбивстві, яке сталося в готелі 35 років тому.

Дівчині дістається роль доньки божевільного професора, який прикінчив весь персонал, постояльців, останніми вбив власних дітей і після наклав на себе руки. Знімаючи свої акти насильства на 8-міліметрову відеокамеру, він наносив удари одній жертві за іншою, поки вони рятувалися втечею, позбавивши життя загалом 11 осіб.

Під час підготовки до ролі Нагісу починає переслідувати привид маленької дівчинки і ще більш лякаючі видіння, і вона починає думати, що якось пов'язана з жертвами масового вбивства.

"Реінкарнація" зачіпає переслідувану ідею про те, що історія повторюється, як на особистому, так і на космічному рівні. Циклічна природа страждання, яку він досліджує, поєднується з фірмовими примарними образами Шімідзу та дезорієнтуючою оповідною структурою, створюючи фільм, що водночас жахає і змушує замислитися. Концепція реінкарнації — це не просто сюжетний хід, а засіб дослідження того, як минуле може продовжувати переслідувати, незалежно від того, скільки життів чи особистостей проживає людина.

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