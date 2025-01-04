Эталон кошмара: три самых страшных японских фильма ужасов

Япония подарила миру фильмы ужасов, по которым затем было снято множество римейков, однако они не смогли превзойти оригиналы ни по уровню сасспенса, ни по мастерству актерской игры.

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Жанр ужасов в кинематографе является одним из самых популярных среди зрителей. Главная задача таких фильмов – вызвать чувство страха, тревоги и неопределенности, создать напряженную атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного, то есть так называемый эффект "саспенс". Ежегодно в мире производится огромное количество хорроров: начиная от Голливуда и заканчивая какими-нибудь низкобюджетными фильмами малоизвестных режиссеров. Страной, оказавшей огромное влияние на этот жанр, является Япония, подарившая миру такие фильмы как "Звонок", "Проклятие" и другие, ставшие материалом для многочисленных римейков. Фокус собрал тройку самых страшных примеров саспенса из Страны восходящего солнца.

"Звонок" (1998)

"Звонок" – культовая картина ужасов от японского мастера хоррора Хидэо Накаты по мотивам одноименного романа Кодзи Судзуки. Оригинальное название не имеет собственного смысла в японском языке и является транслитерацией английского слова ring, которое может значить и "звонок", и "кольцо".

В центре сюжета – журналистка Рейко Асакава (Нанако Мацусима), которая после загадочной смерти племянницы Томоко Оиси (Юко Такуэти) решает самостоятельно найти объяснение случившемуся, с недоверием относясь к типичному, как считает, городскому мифу о том, что после просмотра некой видеокассеты раздается телефонный звонок, а спустя неделю человек умирает с лицом, перекошенным от ужаса. Однако все предсказанное начинает сбываться и с самой Рейко — и она, преодолев первоначальный скепсис, понимает, что не осталось иного выбора, кроме как разобраться в причинах происходящего, попросив поддержку у бывшего мужа Рюдзи Такаяма (Хироюки Санада). Начатое расследование приводит Асакаву и Рюдзи в заброшенный дом, где много лет назад произошла трагедия: девушка по имени Садако (Риэ Иноу) была заживо погребена в глубоком колодце. Рейко осознает, что время почти истекло — и делает все, чтобы помочь душе невинно убиенной обрести покой. Однако после того, как герои, казалось бы, добились победы, вместо "хеппи-энда" происходят события, по сути, отменяющие все сделанное в фильме и возвращающие ситуацию в исходное положение.

Садако (в американской версии Самара) – призрак в центре проклятия, является одним из самых знаковых антагонистов ужасов всех времен. Ее способность выползать из телевизора по праву стала основным элементом фильма, хотя ее выход из колодца и другие моменты пугают не меньше.

Картина имела огромный кассовый успех, заработав в мировом прокате свыше $347 миллионов при бюджете в $1,2 млн.

Позже фильм был переснят в Южной Корее – "Звонок: Вирус" и в США – "Звонок" с Наоми Уоттс в главной роли. Однако ни один из римейков не переплюнул по атмосфере ужаса оригинал.

"Проклятие: Обида" (2002)

"Проклятие" (Ju-On: The Grudgen) – японский фильм ужасов, сценаристом и режиссером которого выступил Такаси Симидзу. Это третья часть серии "Проклятие" и первая, выпущенная в театральной версии (первые две были сняты непосредственно на видео).

Фильм состоит из нескольких сюжетных линий, объединенных только темой проклятия. У героев нет ничего общего. Среди них социальная работница Рика, семейная пара Кацуя и Кадзуми, сестра Кацуя Хитоми, детектив Тояма и его дочка-подросток Идзуми. Все истории связывает только дом и случайное присутствие любого персонажа в нем.

Одна из героинь – социальная работница Рика, которую нанимают для ухода за Сачи Токунаге, пожилой женщиной в кататонии. Рика обнаруживает тихий пригородный дом в состоянии беспорядка, а ее подопечная истощена и грязна, и больше никого нет дома. Пылесося, она находит семейную фотографию с вырезанным лицом жены. Наверху девушка слышит шаркающие звуки, доносящиеся из шкафа в спальне, который был заклеен скотчем. Рика снимает скотч и открывает дверь, когда слышит мяуканье. Внутри шкафа она обнаруживает черную кошку и маленького мальчика, которого она узнает по фотографии. В результате девушка погибает.

Позже выясняется, что в доме, где оказалась Рика, много лет назад произошла трагедия. Там мужчина убил свою жену Каяко, а судьба их шестилетнего сына Тосио осталась неизвестна, мальчик исчез. Умирая, женщина прокляла убийцу и место, где она встретила смерть. Теперь призрак несет смерть всем, кто осмелился приблизиться к его владениям и смерть семейства, обитающего теперь в этом доме, была лишь звеном в цепи кровавых убийств и таинственных исчезновений.

Одним из самых жутких приемов, использованных в фильме, – мяуканье призрака, которое пугает зрителя.

"Проклятие" (Ju-On) – это, во-первых, фантастический фильм во всех технических аспектах. Он в значительной степени опирается на напряженную и жуткую атмосферу, используя звук, освещение и дизайн декораций для создания преследующего чувства. Минималистский саундтрек с тревожными шумами и тщательное использование тишины усиливают напряжение, заставляя зрителей ожидать чего-то ужасающего даже в, казалось бы, обыденных сценах. А анахроничный монтаж делает его непредсказуемым просмотром.

Характер "Проклятия" также довольно знаковый, а жуткий молодой Тосио является одним из самых узнаваемых призраков фильмов в Японии и за ее пределами. В дополнение к сильному повествованию, которое создает правдоподобную сверхъестественную предпосылку мстительных призраков, хореография их движений близка к совершенству. Независимо от того, сидят ли они в углу или ползают под простынями, каждый вид этих сверхъестественных существ леденит кровь.

"Реинкарнация" (2005)

"Реинкарнация" – еще один фильм короля японского хоррора Такаси Симидзу. Вместо того чтобы выстраивать драматическую экспозицию перед погружением в ужас, картина пугает с самого начала и не останавливается.

Симидзу в этом хорроре применил немного другой подход. Играя с метаязыком, история следует за актрисой Нагисой Сугиурой, работающей над фильмом ужасов. Она снимается в картине "Воспоминания", основанной на реальном массовом убийстве, которое произошло в отеле 35 лет назад.

Девушке достается роль дочери спятившего профессора, который прикончил весь персонал, постояльцев, последними убил собственных детей и после покончил с собой. Снимая свои акты насилия на 8-миллиметровую видеокамеру, он наносил удары одной жертве за другой, пока они спасались бегством, лишив жизни в общей сложности 11 человек.

Во время подготовки к роли Нагису начинает преследовать призрак маленькой девочки и еще более пугающие видения, и она начинает думать, что как-то связана с жертвами массового убийства.

"Реинкарнация" затрагивает преследующую идею о том, что история повторяется, как на личном, так и на космическом уровне. Циклическая природа страдания, которую он исследует, сочетается с фирменными призрачными образами Симидзу и дезориентирующей повествовательной структурой, создавая фильм, который одновременно ужасает и заставляет задуматься. Концепция реинкарнации – это не просто сюжетный ход, а средство исследования того, как прошлое может продолжать преследовать, независимо от того, сколько жизней или личностей проживает человек.

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